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В России в ноябре увеличилось производство продуктов питания - РИА Новости, 28.12.2022
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В России в ноябре увеличилось производство продуктов питания
В России в ноябре увеличилось производство продуктов питания - РИА Новости, 28.12.2022
В России в ноябре увеличилось производство продуктов питания
Россия в ноябре увеличила производство продуктов питания на 1% по сравнению с ноябрем 2021 года и снизила на 1,7% по сравнению с октябрем текущего года, следует РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:26
2022-12-28T19:26
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия в ноябре увеличила производство продуктов питания на 1% по сравнению с ноябрем 2021 года и снизила на 1,7% по сравнению с октябрем текущего года, следует из материалов Росстата. В частности, производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных в ноябре выросло на 6,1% в годовом выражении, до 298,2 тысячи тонн, выпуск свинины (парной, остывшей или охлажденной) - на 7,4%, до 268,9 тысячи тонн. Производство охлажденного мяса птицы в ноябре по сравнению с ноябрем 2021 года выросло на 5,2%, до 290,5 тысячи тонн, а выпуск вареных колбасных изделий не изменился, составив 134 тысячи тонн. Объем производства мороженой рыбы в ноябре текущего года по сравнению с ноябрем прошлого увеличился на 0,3%, до 246,6 тысячи тонн, мороженого рыбного филе - снизился на 23,8%, до 15,96 тысячи тонн. Выпуск рыбных консервов в ноябре снизился на 15,2%, до 51,2 миллиона условных банок. Выпуск нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в ноябре вырос за год на 2,1%, до 580,3 тысячи тонн, рафинированного - снизился на 12%, до 229,7 тысячи тонн. Производство белого свекловичного сахара в ноябре снизилось на 6,5%, до 1,4 миллиона тонн, риса - на 1,3%, до 50,7 тысячи тонн, а гречки в годовом выражении было произведено больше на 10,3% – 54 тысячи тонн. Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в ноябре увеличилось на 2,3%, до 769,7 тысячи тонн, производство макаронных изделий снизилось на 1,4%, до 127,7 тысячи тонн. Молока в ноябре 2022 года выпущено на 2,3% меньше, чем в ноябре 2021 года - 465,6 тысячи тонн, выпуск сыров вырос на 9,2%, до 59,2 тысячи тонн. Шоколада и кондитерских изделий с сахаром в ноябре произведено на 6% меньше, чем год назад - 198,2 тысячи тонн. По данным Росалкогольрегулирования, выпуск водки в ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2021 года сократился на 10,3%, составив 8,5 миллиона декалитров, игристых вин и шампанского – вырос на 19,5% до 2,4 миллиона декалитров, а производство тихих вин увеличилось на 28%, до 3,2 миллиона декалитров.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
19:26 28.12.2022
 
В России в ноябре увеличилось производство продуктов питания

Росстат: Россия в ноябре увеличила производство продуктов питания на один процент

© Pixabay / Squirrel_photosПродуктовый магазин
Продуктовый магазин - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Pixabay / Squirrel_photos
Продуктовый магазин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия в ноябре увеличила производство продуктов питания на 1% по сравнению с ноябрем 2021 года и снизила на 1,7% по сравнению с октябрем текущего года, следует из материалов Росстата.
"Выпуск продуктов питания в ноябре 2022 года вырос на 1% по сравнению с ноябрем 2021 года, но снизился на 1,7% по сравнению с октябрем 2022 года. В целом за одиннадцать месяцев 2022 года производство продовольственных товаров выросло на 0,5% по сравнению с январем-ноябрем 2021 года", - говорится в материалах.
В частности, производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных в ноябре выросло на 6,1% в годовом выражении, до 298,2 тысячи тонн, выпуск свинины (парной, остывшей или охлажденной) - на 7,4%, до 268,9 тысячи тонн. Производство охлажденного мяса птицы в ноябре по сравнению с ноябрем 2021 года выросло на 5,2%, до 290,5 тысячи тонн, а выпуск вареных колбасных изделий не изменился, составив 134 тысячи тонн.
Объем производства мороженой рыбы в ноябре текущего года по сравнению с ноябрем прошлого увеличился на 0,3%, до 246,6 тысячи тонн, мороженого рыбного филе - снизился на 23,8%, до 15,96 тысячи тонн. Выпуск рыбных консервов в ноябре снизился на 15,2%, до 51,2 миллиона условных банок.
Выпуск нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в ноябре вырос за год на 2,1%, до 580,3 тысячи тонн, рафинированного - снизился на 12%, до 229,7 тысячи тонн. Производство белого свекловичного сахара в ноябре снизилось на 6,5%, до 1,4 миллиона тонн, риса - на 1,3%, до 50,7 тысячи тонн, а гречки в годовом выражении было произведено больше на 10,3% – 54 тысячи тонн.
Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в ноябре увеличилось на 2,3%, до 769,7 тысячи тонн, производство макаронных изделий снизилось на 1,4%, до 127,7 тысячи тонн. Молока в ноябре 2022 года выпущено на 2,3% меньше, чем в ноябре 2021 года - 465,6 тысячи тонн, выпуск сыров вырос на 9,2%, до 59,2 тысячи тонн.
Шоколада и кондитерских изделий с сахаром в ноябре произведено на 6% меньше, чем год назад - 198,2 тысячи тонн. По данным Росалкогольрегулирования, выпуск водки в ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2021 года сократился на 10,3%, составив 8,5 миллиона декалитров, игристых вин и шампанского – вырос на 19,5% до 2,4 миллиона декалитров, а производство тихих вин увеличилось на 28%, до 3,2 миллиона декалитров.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 19:04
Росстат сообщил о росте реальных зарплат
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
 
 
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