Рейтинг@Mail.ru
Глава ПМР выразил надежду достичь бескровного признания Приднестровья - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/priznanie-1842060590.html
Глава ПМР выразил надежду достичь бескровного признания Приднестровья
Глава ПМР выразил надежду достичь бескровного признания Приднестровья - РИА Новости, 28.12.2022
Глава ПМР выразил надежду достичь бескровного признания Приднестровья
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский высказал надежду достичь международного признания Приднестровья, но не через... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T23:09
2022-12-28T23:09
в мире
вадим красносельский
молдавия
приднестровская молдавская республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151923/62/1519236218_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_fbfc623794723270a3083d02d543026f.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский высказал надежду достичь международного признания Приднестровья, но не через кровопролитие. "Я еще на начальном этапе своего президентства говорил о том, что я однозначно жду признания Приднестровской Молдавской Республики, ее государственности, но я очень бы не хотел, чтобы это признание было получено через кровопролитие. Приднестровье кровь свою уже пролило. Мы этот кровавый долг заплатили. Не знаю, как его назвать. Это трагедия, которая была у нас. Хватит, достаточно. Мы получим признание, я в этом не сомневаюсь. Но это будет гармонично и не связано с гибелью людей. Во всяком случае, за это надо молиться. Всем нам", - сказал Красносельский в среду в эфире местных теле- и радиоканалов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20221208/vygoda-1837095520.html
молдавия
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151923/62/1519236218_62:0:1395:1000_1920x0_80_0_0_efb93a75e31d9c47b23f9c491182caec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вадим красносельский, молдавия, приднестровская молдавская республика
В мире, Вадим Красносельский, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика
23:09 28.12.2022
 
Глава ПМР выразил надежду достичь бескровного признания Приднестровья

Президент Красносельский: признание Приднестровья должно пройти бескровно

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский высказал надежду достичь международного признания Приднестровья, но не через кровопролитие.
"Я еще на начальном этапе своего президентства говорил о том, что я однозначно жду признания Приднестровской Молдавской Республики, ее государственности, но я очень бы не хотел, чтобы это признание было получено через кровопролитие. Приднестровье кровь свою уже пролило. Мы этот кровавый долг заплатили. Не знаю, как его назвать. Это трагедия, которая была у нас. Хватит, достаточно. Мы получим признание, я в этом не сомневаюсь. Но это будет гармонично и не связано с гибелью людей. Во всяком случае, за это надо молиться. Всем нам", - сказал Красносельский в среду в эфире местных теле- и радиоканалов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 00:49
В Молдавии захотели снабдить Украину электричеством за счет Приднестровья
 
В миреВадим КрасносельскийМолдавияПриднестровская Молдавская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала