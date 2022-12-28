https://ria.ru/20221228/priznanie-1842060590.html
Глава ПМР выразил надежду достичь бескровного признания Приднестровья
Глава ПМР выразил надежду достичь бескровного признания Приднестровья - РИА Новости, 28.12.2022
Глава ПМР выразил надежду достичь бескровного признания Приднестровья
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский высказал надежду достичь международного признания Приднестровья, но не через... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T23:09
2022-12-28T23:09
2022-12-28T23:09
в мире
вадим красносельский
молдавия
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский высказал надежду достичь международного признания Приднестровья, но не через кровопролитие. "Я еще на начальном этапе своего президентства говорил о том, что я однозначно жду признания Приднестровской Молдавской Республики, ее государственности, но я очень бы не хотел, чтобы это признание было получено через кровопролитие. Приднестровье кровь свою уже пролило. Мы этот кровавый долг заплатили. Не знаю, как его назвать. Это трагедия, которая была у нас. Хватит, достаточно. Мы получим признание, я в этом не сомневаюсь. Но это будет гармонично и не связано с гибелью людей. Во всяком случае, за это надо молиться. Всем нам", - сказал Красносельский в среду в эфире местных теле- и радиоканалов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20221208/vygoda-1837095520.html
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в мире, вадим красносельский, молдавия, приднестровская молдавская республика
В мире, Вадим Красносельский, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика
Глава ПМР выразил надежду достичь бескровного признания Приднестровья
Президент Красносельский: признание Приднестровья должно пройти бескровно