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В Подмосковье ликвидировали открытое горение мебельного склада - РИА Новости, 28.12.2022
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В Подмосковье ликвидировали открытое горение мебельного склада
В Подмосковье ликвидировали открытое горение мебельного склада - РИА Новости, 28.12.2022
В Подмосковье ликвидировали открытое горение мебельного склада
Спасатели ликвидировали открытое горение мебельного склада в деревне Черная Грязь городского округа Солнечногорск, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T23:43
2022-12-28T23:43
происшествия
московская область (подмосковье)
солнечногорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение мебельного склада в деревне Черная Грязь городского округа Солнечногорск, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС. Ранее сообщалось, что в деревне Черная Грязь загорелась кровля двухэтажного мебельного склада на площади 450 квадратных метров. "23.25 - ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве.
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московская область (подмосковье)
солнечногорск
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происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:43 28.12.2022
 
В Подмосковье ликвидировали открытое горение мебельного склада

МЧС: спасатели ликвидировали открытое горение мебельного склада в деревне Черная Грязь

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в медиабанкПожарный
Пожарный - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение мебельного склада в деревне Черная Грязь городского округа Солнечногорск, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
Ранее сообщалось, что в деревне Черная Грязь загорелась кровля двухэтажного мебельного склада на площади 450 квадратных метров.
"23.25 - ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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