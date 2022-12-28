https://ria.ru/20221228/pozhar-1842064243.html
В Подмосковье ликвидировали открытое горение мебельного склада
В Подмосковье ликвидировали открытое горение мебельного склада - РИА Новости, 28.12.2022
В Подмосковье ликвидировали открытое горение мебельного склада
Спасатели ликвидировали открытое горение мебельного склада в деревне Черная Грязь городского округа Солнечногорск, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T23:43
2022-12-28T23:43
2022-12-28T23:43
происшествия
московская область (подмосковье)
солнечногорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение мебельного склада в деревне Черная Грязь городского округа Солнечногорск, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС. Ранее сообщалось, что в деревне Черная Грязь загорелась кровля двухэтажного мебельного склада на площади 450 квадратных метров. "23.25 - ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221228/pozhar-1842036320.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье ликвидировали открытое горение мебельного склада
МЧС: спасатели ликвидировали открытое горение мебельного склада в деревне Черная Грязь