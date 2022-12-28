https://ria.ru/20221228/pozhar-1842054495.html
В Подмосковье горит крыша мебельного склада
В Подмосковье горит крыша мебельного склада - РИА Новости, 28.12.2022
В Подмосковье горит крыша мебельного склада
Кровля в нежилом здании на площади 450 квадратных метров загорелась в деревне Черная Грязь городского округа Солнечногорск, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T22:25
2022-12-28T22:25
2022-12-28T22:25
происшествия
московская область (подмосковье)
солнечногорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Кровля в нежилом здании на площади 450 квадратных метров загорелась в деревне Черная Грязь городского округа Солнечногорск, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС. "Заявка о пожаре в нежилом здании в деревне Черная Грязь поступила в 19.37. В 21.08 пожар локализован на 450 квадратных метрах. Эвакуировано пять человек. Пострадавших нет", - рассказали в ведомстве. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горит двухэтажный мебельный склад.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье горит крыша мебельного склада
В деревне Черная Грязь загорелась крыша мебельного склада на площади 450 квадратных метров