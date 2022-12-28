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В Подмосковье горит крыша мебельного склада - РИА Новости, 28.12.2022
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В Подмосковье горит крыша мебельного склада
В Подмосковье горит крыша мебельного склада - РИА Новости, 28.12.2022
В Подмосковье горит крыша мебельного склада
Кровля в нежилом здании на площади 450 квадратных метров загорелась в деревне Черная Грязь городского округа Солнечногорск, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T22:25
2022-12-28T22:25
происшествия
московская область (подмосковье)
солнечногорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Кровля в нежилом здании на площади 450 квадратных метров загорелась в деревне Черная Грязь городского округа Солнечногорск, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС. "Заявка о пожаре в нежилом здании в деревне Черная Грязь поступила в 19.37. В 21.08 пожар локализован на 450 квадратных метрах. Эвакуировано пять человек. Пострадавших нет", - рассказали в ведомстве. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горит двухэтажный мебельный склад.
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происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:25 28.12.2022
 
В Подмосковье горит крыша мебельного склада

В деревне Черная Грязь загорелась крыша мебельного склада на площади 450 квадратных метров

© РИА Новости / Илья ПиталевТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Тушение пожара . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Кровля в нежилом здании на площади 450 квадратных метров загорелась в деревне Черная Грязь городского округа Солнечногорск, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
"Заявка о пожаре в нежилом здании в деревне Черная Грязь поступила в 19.37. В 21.08 пожар локализован на 450 квадратных метрах. Эвакуировано пять человек. Пострадавших нет", - рассказали в ведомстве.
В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горит двухэтажный мебельный склад.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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