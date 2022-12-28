https://ria.ru/20221228/pozhar-1842054495.html

В Подмосковье горит крыша мебельного склада

В Подмосковье горит крыша мебельного склада - РИА Новости, 28.12.2022

В Подмосковье горит крыша мебельного склада

Кровля в нежилом здании на площади 450 квадратных метров загорелась в деревне Черная Грязь городского округа Солнечногорск, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T22:25

2022-12-28T22:25

2022-12-28T22:25

происшествия

московская область (подмосковье)

солнечногорск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Кровля в нежилом здании на площади 450 квадратных метров загорелась в деревне Черная Грязь городского округа Солнечногорск, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС. "Заявка о пожаре в нежилом здании в деревне Черная Грязь поступила в 19.37. В 21.08 пожар локализован на 450 квадратных метрах. Эвакуировано пять человек. Пострадавших нет", - рассказали в ведомстве. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горит двухэтажный мебельный склад.

https://ria.ru/20221228/pozhar-1841892020.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)