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В Хабаровске ликвидировали пожар на заводе "Амуркабель"
В Хабаровске ликвидировали пожар на заводе "Амуркабель" - РИА Новости, 28.12.2022
В Хабаровске ликвидировали пожар на заводе "Амуркабель"
Пожар на заводе "Амуркабель" в Хабаровске ликвидирован на площади 200 "квадратов", сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:41
2022-12-28T13:41
2022-12-28T13:41
происшествия
хабаровск
дальний восток
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 28 дек - РИА Новости. Пожар на заводе "Амуркабель" в Хабаровске ликвидирован на площади 200 "квадратов", сообщает краевой главк МЧС. По уточненным данным главка, пожар возник в неэксплуатируемом здании одного из цехов. В подвале горело отработанное масло в технической яме. Изначально сообщалось, что пожарные выехали по повышенному рангу опасности из-за возгорания мазута. Людей в момент происшествия в здании не было. "Из помещения было эвакуировано девять газовых баллонов. Благодаря слаженной работе пожарных, возгорание было оперативно локализовано на площади 200 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось в 19.11 (12.11 мск). К ликвидации пожара было привлечено 32 человека личного состава и 9 единиц техники", - говорится в сообщении. "Амурский кабельный завод" - единственное предприятие на Дальнем Востоке, обеспечивающее кабельно-проводниковыми товарами различные отрасли промышленности в России и за рубежом. Ассортимент кабелей и проводов - более 8 тысяч марок и размеров.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, дальний восток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край
Происшествия, Хабаровск, Дальний Восток, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хабаровский край
В Хабаровске ликвидировали пожар на заводе "Амуркабель"
На заводе "Амуркабель" в Хабаровске ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров