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В Хабаровске ликвидировали пожар на заводе "Амуркабель" - РИА Новости, 28.12.2022
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В Хабаровске ликвидировали пожар на заводе "Амуркабель"
В Хабаровске ликвидировали пожар на заводе "Амуркабель" - РИА Новости, 28.12.2022
В Хабаровске ликвидировали пожар на заводе "Амуркабель"
Пожар на заводе "Амуркабель" в Хабаровске ликвидирован на площади 200 "квадратов", сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:41
2022-12-28T13:41
происшествия
хабаровск
дальний восток
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 28 дек - РИА Новости. Пожар на заводе "Амуркабель" в Хабаровске ликвидирован на площади 200 "квадратов", сообщает краевой главк МЧС. По уточненным данным главка, пожар возник в неэксплуатируемом здании одного из цехов. В подвале горело отработанное масло в технической яме. Изначально сообщалось, что пожарные выехали по повышенному рангу опасности из-за возгорания мазута. Людей в момент происшествия в здании не было. "Из помещения было эвакуировано девять газовых баллонов. Благодаря слаженной работе пожарных, возгорание было оперативно локализовано на площади 200 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось в 19.11 (12.11 мск). К ликвидации пожара было привлечено 32 человека личного состава и 9 единиц техники", - говорится в сообщении. "Амурский кабельный завод" - единственное предприятие на Дальнем Востоке, обеспечивающее кабельно-проводниковыми товарами различные отрасли промышленности в России и за рубежом. Ассортимент кабелей и проводов - более 8 тысяч марок и размеров.
https://ria.ru/20221227/pozhar-1841548400.html
хабаровск
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россия
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происшествия, хабаровск, дальний восток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край
Происшествия, Хабаровск, Дальний Восток, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хабаровский край
13:41 28.12.2022
 
В Хабаровске ликвидировали пожар на заводе "Амуркабель"

На заводе "Амуркабель" в Хабаровске ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 28 дек - РИА Новости. Пожар на заводе "Амуркабель" в Хабаровске ликвидирован на площади 200 "квадратов", сообщает краевой главк МЧС.
По уточненным данным главка, пожар возник в неэксплуатируемом здании одного из цехов. В подвале горело отработанное масло в технической яме. Изначально сообщалось, что пожарные выехали по повышенному рангу опасности из-за возгорания мазута. Людей в момент происшествия в здании не было.
"Из помещения было эвакуировано девять газовых баллонов. Благодаря слаженной работе пожарных, возгорание было оперативно локализовано на площади 200 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось в 19.11 (12.11 мск). К ликвидации пожара было привлечено 32 человека личного состава и 9 единиц техники", - говорится в сообщении.
"Амурский кабельный завод" - единственное предприятие на Дальнем Востоке, обеспечивающее кабельно-проводниковыми товарами различные отрасли промышленности в России и за рубежом. Ассортимент кабелей и проводов - более 8 тысяч марок и размеров.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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ПроисшествияХабаровскДальний ВостокРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Хабаровский край
 
 
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