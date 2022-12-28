https://ria.ru/20221228/pozhar-1841864510.html
На заводе в Хабаровске загорелся мазут
На заводе в Хабаровске загорелся мазут - РИА Новости, 28.12.2022
На заводе в Хабаровске загорелся мазут
Мазут загорелся в среду на заводе "Амуркабель" в Хабаровске, пожарные выехали по повышенному рангу опасности, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:24
2022-12-28T12:24
2022-12-28T12:24
хабаровск
происшествия
дальний восток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 28 дек - РИА Новости. Мазут загорелся в среду на заводе "Амуркабель" в Хабаровске, пожарные выехали по повышенному рангу опасности, сообщает краевой главк МЧС. "Вечером 28 декабря на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступило сообщение о возгорании на территории "Амуркабеля". Огнеборцы выехали по повышенному рангу пожара. По прибытию первого пожарного расчета установлено, что произошло возгорание мазута за зданием завода", - говорится в релизе. Уточняется, что людей в этом месте нет. Огнеборцы проложили рукавные линии и начали тушить огонь. Подробностей пока нет, отметили в главке. "Амурский кабельный завод" - единственное предприятие на Дальнем Востоке, обеспечивающее кабельно-проводниковыми товарами различные отрасли промышленности в России и за рубежом. Ассортимент кабелей и проводов - более 8 тысяч марок и размеров.
https://ria.ru/20221227/pozhar-1841548400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, происшествия, дальний восток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, хабаровский край
Хабаровск, Происшествия, Дальний Восток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Хабаровский край
На заводе в Хабаровске загорелся мазут
В Хабаровске на заводе "Амуркабель" загорелся мазут