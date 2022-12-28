https://ria.ru/20221228/pozhar-1841864510.html

На заводе в Хабаровске загорелся мазут

На заводе в Хабаровске загорелся мазут - РИА Новости, 28.12.2022

На заводе в Хабаровске загорелся мазут

Мазут загорелся в среду на заводе "Амуркабель" в Хабаровске, пожарные выехали по повышенному рангу опасности, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T12:24

2022-12-28T12:24

2022-12-28T12:24

хабаровск

происшествия

дальний восток

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 28 дек - РИА Новости. Мазут загорелся в среду на заводе "Амуркабель" в Хабаровске, пожарные выехали по повышенному рангу опасности, сообщает краевой главк МЧС. "Вечером 28 декабря на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступило сообщение о возгорании на территории "Амуркабеля". Огнеборцы выехали по повышенному рангу пожара. По прибытию первого пожарного расчета установлено, что произошло возгорание мазута за зданием завода", - говорится в релизе. Уточняется, что людей в этом месте нет. Огнеборцы проложили рукавные линии и начали тушить огонь. Подробностей пока нет, отметили в главке. "Амурский кабельный завод" - единственное предприятие на Дальнем Востоке, обеспечивающее кабельно-проводниковыми товарами различные отрасли промышленности в России и за рубежом. Ассортимент кабелей и проводов - более 8 тысяч марок и размеров.

https://ria.ru/20221227/pozhar-1841548400.html

хабаровск

дальний восток

россия

хабаровский край

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Владимир Лаврентьев

хабаровск, происшествия, дальний восток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, хабаровский край