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Путин не вел консультации с ОПЕК+, заявил Песков - РИА Новости, 28.12.2022
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Путин не вел консультации с ОПЕК+, заявил Песков
Путин не вел консультации с ОПЕК+, заявил Песков - РИА Новости, 28.12.2022
Путин не вел консультации с ОПЕК+, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин не вел консультации с ОПЕК+ перед подписанием указа о мерах в ответ на потолок цен на российскую нефть, проходили внутрироссийские... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:18
2022-12-28T13:22
экономика
владимир путин
цены на нефть
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
опек
санкции в отношении россии
опек+
александр новак
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не вел консультации с ОПЕК+ перед подписанием указа о мерах в ответ на потолок цен на российскую нефть, проходили внутрироссийские консультации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены, введенный некоторыми государствами, но допустил возможность выдавать специальные разрешения. "Главным образом, конечно, внутрироссийские (консультации велись - ред.). Это суверенное право России отвечать на такие нелегитимные, абсолютно абсурдные меры - так называемый потолок цен. Поэтому этому предшествовала внутрироссийская экспертная проработка", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что прямых контактов с ОПЕК+ по этой теме "не было". "Хотя и по этой теме, и по другим темам, связанным с энергорынками, естественно, российская сторона по линии курирующего вице-премьера Новака находится в постоянном контакте со странами ОПЕК+", - добавил Песков. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.
https://ria.ru/20221204/opek-1836227934.html
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экономика, владимир путин, цены на нефть, дмитрий песков (спецпредставитель президента), опек, санкции в отношении россии, опек+, александр новак
Экономика, Владимир Путин, Цены на нефть, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), ОПЕК, Санкции в отношении России, ОПЕК+, Александр Новак
13:18 28.12.2022 (обновлено: 13:22 28.12.2022)
 
Путин не вел консультации с ОПЕК+, заявил Песков

Песков: Путин не вел консультации с ОПЕК+ перед подписанием указа об ответе на потолок цен

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не вел консультации с ОПЕК+ перед подписанием указа о мерах в ответ на потолок цен на российскую нефть, проходили внутрироссийские консультации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены, введенный некоторыми государствами, но допустил возможность выдавать специальные разрешения.
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры в Вене - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 15:42
ОПЕК+ решила сохранить действующие параметры сделки
"Главным образом, конечно, внутрироссийские (консультации велись - ред.). Это суверенное право России отвечать на такие нелегитимные, абсолютно абсурдные меры - так называемый потолок цен. Поэтому этому предшествовала внутрироссийская экспертная проработка", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что прямых контактов с ОПЕК+ по этой теме "не было".
"Хотя и по этой теме, и по другим темам, связанным с энергорынками, естественно, российская сторона по линии курирующего вице-премьера Новака находится в постоянном контакте со странами ОПЕК+", - добавил Песков.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 13:36
В Италии потолок цен на газ назвали "политическим сигналом" России
 
ЭкономикаВладимир ПутинЦены на нефтьДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ОПЕКСанкции в отношении РоссииОПЕК+Александр Новак
 
 
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