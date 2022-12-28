https://ria.ru/20221228/potolok-1841884716.html

Путин не вел консультации с ОПЕК+, заявил Песков

Путин не вел консультации с ОПЕК+, заявил Песков - РИА Новости, 28.12.2022

Путин не вел консультации с ОПЕК+, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин не вел консультации с ОПЕК+ перед подписанием указа о мерах в ответ на потолок цен на российскую нефть, проходили внутрироссийские... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:18

2022-12-28T13:18

2022-12-28T13:22

экономика

владимир путин

цены на нефть

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

опек

санкции в отношении россии

опек+

александр новак

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не вел консультации с ОПЕК+ перед подписанием указа о мерах в ответ на потолок цен на российскую нефть, проходили внутрироссийские консультации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены, введенный некоторыми государствами, но допустил возможность выдавать специальные разрешения. "Главным образом, конечно, внутрироссийские (консультации велись - ред.). Это суверенное право России отвечать на такие нелегитимные, абсолютно абсурдные меры - так называемый потолок цен. Поэтому этому предшествовала внутрироссийская экспертная проработка", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что прямых контактов с ОПЕК+ по этой теме "не было". "Хотя и по этой теме, и по другим темам, связанным с энергорынками, естественно, российская сторона по линии курирующего вице-премьера Новака находится в постоянном контакте со странами ОПЕК+", - добавил Песков. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.

https://ria.ru/20221204/opek-1836227934.html

https://ria.ru/20221220/potolok-1839976157.html

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экономика, владимир путин, цены на нефть, дмитрий песков (спецпредставитель президента), опек, санкции в отношении россии, опек+, александр новак