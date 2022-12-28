https://ria.ru/20221228/potolok-1841884716.html
Путин не вел консультации с ОПЕК+, заявил Песков
Путин не вел консультации с ОПЕК+, заявил Песков - РИА Новости, 28.12.2022
Путин не вел консультации с ОПЕК+, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин не вел консультации с ОПЕК+ перед подписанием указа о мерах в ответ на потолок цен на российскую нефть, проходили внутрироссийские... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:18
2022-12-28T13:18
2022-12-28T13:22
экономика
владимир путин
цены на нефть
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
опек
санкции в отношении россии
опек+
александр новак
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не вел консультации с ОПЕК+ перед подписанием указа о мерах в ответ на потолок цен на российскую нефть, проходили внутрироссийские консультации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены, введенный некоторыми государствами, но допустил возможность выдавать специальные разрешения. "Главным образом, конечно, внутрироссийские (консультации велись - ред.). Это суверенное право России отвечать на такие нелегитимные, абсолютно абсурдные меры - так называемый потолок цен. Поэтому этому предшествовала внутрироссийская экспертная проработка", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что прямых контактов с ОПЕК+ по этой теме "не было". "Хотя и по этой теме, и по другим темам, связанным с энергорынками, естественно, российская сторона по линии курирующего вице-премьера Новака находится в постоянном контакте со странами ОПЕК+", - добавил Песков. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.
https://ria.ru/20221204/opek-1836227934.html
https://ria.ru/20221220/potolok-1839976157.html
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экономика, владимир путин, цены на нефть, дмитрий песков (спецпредставитель президента), опек, санкции в отношении россии, опек+, александр новак
Экономика, Владимир Путин, Цены на нефть, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), ОПЕК, Санкции в отношении России, ОПЕК+, Александр Новак
13:18 28.12.2022 (обновлено: 13:22 28.12.2022)
Путин не вел консультации с ОПЕК+, заявил Песков
Песков: Путин не вел консультации с ОПЕК+ перед подписанием указа об ответе на потолок цен
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не вел консультации с ОПЕК+ перед подписанием указа о мерах в ответ на потолок цен на российскую нефть, проходили внутрироссийские консультации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены, введенный некоторыми государствами, но допустил возможность выдавать специальные разрешения.
"Главным образом, конечно, внутрироссийские (консультации велись - ред.). Это суверенное право России отвечать на такие нелегитимные, абсолютно абсурдные меры - так называемый потолок цен. Поэтому этому предшествовала внутрироссийская экспертная проработка", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что прямых контактов с ОПЕК+ по этой теме "не было".
"Хотя и по этой теме, и по другим темам, связанным с энергорынками, естественно, российская сторона по линии курирующего вице-премьера Новака находится в постоянном контакте со странами ОПЕК+", - добавил Песков.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия
и ЕС
ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.