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Украинские войска потеряли за сутки в ЛНР до 85 человек

Украинские войска потеряли за сутки в ЛНР до 85 человек - РИА Новости, 28.12.2022

Украинские войска потеряли за сутки в ЛНР до 85 человек

Потери украинских войск в Луганской Народной Республике за сутки превысили 80 человек, сообщила Народная милиция ЛНР в Telegram-канале. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T10:14

2022-12-28T10:14

2022-12-28T10:41

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 28 дек — РИА Новости. Потери украинских войск в Луганской Народной Республике за сутки превысили 80 человек, сообщила Народная милиция ЛНР в Telegram-канале. Также ликвидированы три дрона и 17 спецавтомобилей.За предыдущие сутки украинские войска потеряли в ЛНР 90 человек, четыре танка, три бронетранспортера, две артиллерийские установки и 15 единиц специальной автомобильной техники.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

луганская народная республика

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2022

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в мире, технологии, луганская народная республика