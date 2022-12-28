10:14 28.12.2022 (обновлено: 10:41 28.12.2022)
Украинские войска потеряли за сутки в ЛНР до 85 человек
Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли в регионе до 85 человек и два танка
© AP Photo / LibkosВоеннослужащие ВСУ везут раненого солдата в Бахмуте
© AP Photo / Libkos
Военнослужащие ВСУ везут раненого солдата в Бахмуте. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 дек — РИА Новости. Потери украинских войск в Луганской Народной Республике за сутки превысили 80 человек, сообщила Народная милиция ЛНР в Telegram-канале.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 85 человек личного состава, два танка, четыре бронетранспортера, артиллерийская установка", — говорится в публикации.
Также ликвидированы три дрона и 17 спецавтомобилей.
За предыдущие сутки украинские войска потеряли в ЛНР 90 человек, четыре танка, три бронетранспортера, две артиллерийские установки и 15 единиц специальной автомобильной техники.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.