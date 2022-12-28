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Украинские войска потеряли за сутки в ЛНР до 85 человек - РИА Новости, 28.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска потеряли за сутки в ЛНР до 85 человек
Украинские войска потеряли за сутки в ЛНР до 85 человек - РИА Новости, 28.12.2022
Украинские войска потеряли за сутки в ЛНР до 85 человек
Потери украинских войск в Луганской Народной Республике за сутки превысили 80 человек, сообщила Народная милиция ЛНР в Telegram-канале. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:14
2022-12-28T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 28 дек — РИА Новости. Потери украинских войск в Луганской Народной Республике за сутки превысили 80 человек, сообщила Народная милиция ЛНР в Telegram-канале. Также ликвидированы три дрона и 17 спецавтомобилей.За предыдущие сутки украинские войска потеряли в ЛНР 90 человек, четыре танка, три бронетранспортера, две артиллерийские установки и 15 единиц специальной автомобильной техники.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
луганская народная республика
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в мире, технологии, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Луганская Народная Республика
10:14 28.12.2022 (обновлено: 10:41 28.12.2022)
 
Украинские войска потеряли за сутки в ЛНР до 85 человек

Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли в регионе до 85 человек и два танка

© AP Photo / LibkosВоеннослужащие ВСУ везут раненого солдата в Бахмуте
Военнослужащие ВСУ везут раненого солдата в Бахмуте - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Libkos
Военнослужащие ВСУ везут раненого солдата в Бахмуте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 дек — РИА Новости. Потери украинских войск в Луганской Народной Республике за сутки превысили 80 человек, сообщила Народная милиция ЛНР в Telegram-канале.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 85 человек личного состава, два танка, четыре бронетранспортера, артиллерийская установка", — говорится в публикации.
Также ликвидированы три дрона и 17 спецавтомобилей.
За предыдущие сутки украинские войска потеряли в ЛНР 90 человек, четыре танка, три бронетранспортера, две артиллерийские установки и 15 единиц специальной автомобильной техники.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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