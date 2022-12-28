https://ria.ru/20221228/posobie-1841826954.html

В ЛНР установили ежемесячное пособие для беременных женщин

В ЛНР установили ежемесячное пособие для беременных женщин - РИА Новости, 28.12.2022

В ЛНР установили ежемесячное пособие для беременных женщин

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о ежемесячном пособии для беременных женщин и по уходу за ребенком до 17 лет. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T10:30

2022-12-28T10:30

2022-12-28T10:30

леонид пасечник

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о ежемесячном пособии для беременных женщин и по уходу за ребенком до 17 лет. "Подписал Указ о ежемесячном пособии для беременных женщин и по уходу за ребенком до 17 лет... Защита материнства и детства – приоритет Российской Федерации и Луганской Народной Республики", - написал он в своем телеграм-канале. Пасечник добавил, что пособие будет предоставляться беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения. Размер пособия – 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума в зависимости от дохода семьи. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин также установил в Донецкой Народной Республике ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

https://ria.ru/20220220/donbass-1773893541.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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леонид пасечник, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика