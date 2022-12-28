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В ЛНР установили ежемесячное пособие для беременных женщин - РИА Новости, 28.12.2022
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В ЛНР установили ежемесячное пособие для беременных женщин
В ЛНР установили ежемесячное пособие для беременных женщин - РИА Новости, 28.12.2022
В ЛНР установили ежемесячное пособие для беременных женщин
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о ежемесячном пособии для беременных женщин и по уходу за ребенком до 17 лет. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:30
2022-12-28T10:30
леонид пасечник
денис пушилин
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о ежемесячном пособии для беременных женщин и по уходу за ребенком до 17 лет. "Подписал Указ о ежемесячном пособии для беременных женщин и по уходу за ребенком до 17 лет... Защита материнства и детства – приоритет Российской Федерации и Луганской Народной Республики", - написал он в своем телеграм-канале. Пасечник добавил, что пособие будет предоставляться беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения. Размер пособия – 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума в зависимости от дохода семьи. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин также установил в Донецкой Народной Республике ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.
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леонид пасечник, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика
Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
10:30 28.12.2022
 
В ЛНР установили ежемесячное пособие для беременных женщин

Пасечник установил ежемесячное пособие для беременных женщин и по уходу за ребенком

© Pixabay / StockSnapБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Pixabay / StockSnap
Беременная женщина. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о ежемесячном пособии для беременных женщин и по уходу за ребенком до 17 лет.
"Подписал Указ о ежемесячном пособии для беременных женщин и по уходу за ребенком до 17 лет... Защита материнства и детства – приоритет Российской Федерации и Луганской Народной Республики", - написал он в своем телеграм-канале.
Пасечник добавил, что пособие будет предоставляться беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения.
Размер пособия – 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума в зависимости от дохода семьи.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин также установил в Донецкой Народной Республике ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.
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Леонид ПасечникДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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