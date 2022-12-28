https://ria.ru/20221228/posobie-1841826954.html
В ЛНР установили ежемесячное пособие для беременных женщин
В ЛНР установили ежемесячное пособие для беременных женщин - РИА Новости, 28.12.2022
В ЛНР установили ежемесячное пособие для беременных женщин
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о ежемесячном пособии для беременных женщин и по уходу за ребенком до 17 лет. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:30
2022-12-28T10:30
2022-12-28T10:30
леонид пасечник
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763535996_0:288:3068:2014_1920x0_80_0_0_b08f91bbad328dac66cb69c2a8a3b612.jpg
ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о ежемесячном пособии для беременных женщин и по уходу за ребенком до 17 лет. "Подписал Указ о ежемесячном пособии для беременных женщин и по уходу за ребенком до 17 лет... Защита материнства и детства – приоритет Российской Федерации и Луганской Народной Республики", - написал он в своем телеграм-канале. Пасечник добавил, что пособие будет предоставляться беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения. Размер пособия – 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума в зависимости от дохода семьи. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин также установил в Донецкой Народной Республике ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.
https://ria.ru/20220220/donbass-1773893541.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763535996_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_2242b4c0817d00b8075b1caa0a0a46b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид пасечник, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика
Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
В ЛНР установили ежемесячное пособие для беременных женщин
Пасечник установил ежемесячное пособие для беременных женщин и по уходу за ребенком