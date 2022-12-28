https://ria.ru/20221228/politseyskiy-1842032679.html

На Ставрополье вынесли приговор экс-полицейскому за организацию интим-услуг

На Ставрополье вынесли приговор экс-полицейскому за организацию интим-услуг - РИА Новости, 28.12.2022

На Ставрополье вынесли приговор экс-полицейскому за организацию интим-услуг

Суд на Ставрополье приговорил к 15 годам колонии бывшего заместителя начальника уголовного розыска МВД по региону Сергея Рубежного за создание преступного... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:33

2022-12-28T19:33

2022-12-28T19:33

происшествия

россия

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 28 дек - РИА Новости. Суд на Ставрополье приговорил к 15 годам колонии бывшего заместителя начальника уголовного розыска МВД по региону Сергея Рубежного за создание преступного сообщества, которое занималось вымогательствами, шантажом и организацией занятия проституцией, сообщает управление ФСБ региона. "УФСБ России по Ставропольскому краю пресечена противоправная деятельность бывшего заместителя начальника УУР ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковника полиции Рубежного Сергея Федоровича, причастного к организации преступного сообщества", - говорится в сообщении. Установлено, что Рубежной, будучи сотрудником правоохранительных органов, организовал и возглавил преступное сообщество, специализировавшееся на вымогательстве, шантаже, незаконном удержании граждан с применением физической силы, организации занятия проституцией, а также совершении иных тяжких и особо тяжких преступлений на территории Ставропольского края. По данным УФСБ, в июне 2018 года Рубежной и участники организованного преступного сообщества были задержаны сотрудниками ведомства. "Решением Ставропольского краевого суда Рубежной признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к наказанию в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 2 миллионов рублей, 21 участник преступного сообщества в зависимости от степени участия приговорены к наказанию от 3 до 11 лет лишения свободы", - подчеркнули в ФСБ.

https://ria.ru/20221223/sud-1840853359.html

https://ria.ru/20221227/pokhischenie-1841598259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский краевой суд, полиция, министерство внутренних дел рф (мвд россии)