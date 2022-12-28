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На Ставрополье вынесли приговор экс-полицейскому за организацию интим-услуг - РИА Новости, 28.12.2022
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На Ставрополье вынесли приговор экс-полицейскому за организацию интим-услуг
На Ставрополье вынесли приговор экс-полицейскому за организацию интим-услуг - РИА Новости, 28.12.2022
На Ставрополье вынесли приговор экс-полицейскому за организацию интим-услуг
Суд на Ставрополье приговорил к 15 годам колонии бывшего заместителя начальника уголовного розыска МВД по региону Сергея Рубежного за создание преступного... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:33
2022-12-28T19:33
происшествия
россия
ставропольский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ставропольский краевой суд
полиция
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ПЯТИГОРСК, 28 дек - РИА Новости. Суд на Ставрополье приговорил к 15 годам колонии бывшего заместителя начальника уголовного розыска МВД по региону Сергея Рубежного за создание преступного сообщества, которое занималось вымогательствами, шантажом и организацией занятия проституцией, сообщает управление ФСБ региона. "УФСБ России по Ставропольскому краю пресечена противоправная деятельность бывшего заместителя начальника УУР ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковника полиции Рубежного Сергея Федоровича, причастного к организации преступного сообщества", - говорится в сообщении. Установлено, что Рубежной, будучи сотрудником правоохранительных органов, организовал и возглавил преступное сообщество, специализировавшееся на вымогательстве, шантаже, незаконном удержании граждан с применением физической силы, организации занятия проституцией, а также совершении иных тяжких и особо тяжких преступлений на территории Ставропольского края. По данным УФСБ, в июне 2018 года Рубежной и участники организованного преступного сообщества были задержаны сотрудниками ведомства. "Решением Ставропольского краевого суда Рубежной признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к наказанию в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 2 миллионов рублей, 21 участник преступного сообщества в зависимости от степени участия приговорены к наказанию от 3 до 11 лет лишения свободы", - подчеркнули в ФСБ.
https://ria.ru/20221223/sud-1840853359.html
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происшествия, россия, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский краевой суд, полиция, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ставропольский краевой суд, Полиция, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
19:33 28.12.2022
 
На Ставрополье вынесли приговор экс-полицейскому за организацию интим-услуг

Экс-полицейский на Ставрополье получил 15 лет колонии за шантаж и организацию интим-услуг

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 28 дек - РИА Новости. Суд на Ставрополье приговорил к 15 годам колонии бывшего заместителя начальника уголовного розыска МВД по региону Сергея Рубежного за создание преступного сообщества, которое занималось вымогательствами, шантажом и организацией занятия проституцией, сообщает управление ФСБ региона.
"УФСБ России по Ставропольскому краю пресечена противоправная деятельность бывшего заместителя начальника УУР ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковника полиции Рубежного Сергея Федоровича, причастного к организации преступного сообщества", - говорится в сообщении.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 15:00
Экс-полицейский, зарубивший девушку на Кубани, получил семь лет колонии
Установлено, что Рубежной, будучи сотрудником правоохранительных органов, организовал и возглавил преступное сообщество, специализировавшееся на вымогательстве, шантаже, незаконном удержании граждан с применением физической силы, организации занятия проституцией, а также совершении иных тяжких и особо тяжких преступлений на территории Ставропольского края.
По данным УФСБ, в июне 2018 года Рубежной и участники организованного преступного сообщества были задержаны сотрудниками ведомства.
"Решением Ставропольского краевого суда Рубежной признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к наказанию в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 2 миллионов рублей, 21 участник преступного сообщества в зависимости от степени участия приговорены к наказанию от 3 до 11 лет лишения свободы", - подчеркнули в ФСБ.
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 11:43
В Москве шестеро студентов, выдав себя за силовиков, похитили подростка
 
ПроисшествияРоссияСтавропольский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ставропольский краевой судПолицияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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