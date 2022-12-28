https://ria.ru/20221228/podderzhka-1841995546.html

В Новгородской области 2023 год станет Годом социальной поддержки жителей

В Новгородской области 2023 год станет Годом социальной поддержки жителей - РИА Новости, 28.12.2022

В Новгородской области 2023 год станет Годом социальной поддержки жителей

В Новгородской области грядущий год объявили Годом социальной поддержки жителей; соответствующий указ губернатор Андрей Никитин подпишет в ближайшие дни,... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T17:54

2022-12-28T17:54

2022-12-28T17:54

новгородская область

великий новгород

андрей никитин (политик)

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. В Новгородской области грядущий год объявили Годом социальной поддержки жителей; соответствующий указ губернатор Андрей Никитин подпишет в ближайшие дни, сообщает пресс-служба правительства региона."Предлагаю создать новую традицию и объявить следующий год Годом социальной поддержки жителей Новгородской области. За последние несколько лет президентом принято много решений о введении новых мер поддержки. В Новгородской области этой сфере всегда уделялось особое внимание. На следующий год есть план о введении дополнительной поддержки населения", - приводит пресс-служба слова губернатора.Никитин также возглавляет комиссию Госсовета по социальной политике. Он подчеркнул, что соцподдержка населения – безусловный приоритет для органов власти всех уровней."Этот год стал очень знаковым в части принятия серьезных решений и изменений в системе социальной защиты. Большие успехи в этой сфере и у нашего региона", - заметил Никитин.Предполагается, что в рамках Года социальной поддержки населения новый толчок развития будет дан системе долговременного ухода.В пресс-службе напомнили, что Новгородская область стала одним из пяти пилотных субъектов, где в следующем году охват системой долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами увеличится до 2100 человек, число помощников по уходу вырастет до 1300 человек, а финансирование проекта из федерального бюджета будет увеличено в десять раз. Кроме того, продолжится реализация приоритетных региональных проектов "Репродуктивное здоровье" и "Формула успеха моей семьи". Комплексная модернизация ждет областной центр занятости населения. Еще одно важное направление – увеличение автопарка социального такси и распространение этой услуги на все муниципалитеты.Социальную помощь можно оформить и получить, в том числе, и в многофункциональных центрах региона. В частности, в Великом Новгороде накануне Нового года открылся первый в области Семейный многофункциональный центр.Помощь в Семейном МФЦ может получить любая семья с детьми, независимо от того, нуждается ли она в социальном обслуживании. Специалисты центра предоставляют не только услуги по консультированию и социальному сопровождению, но также помогут подать заявление и оформить меры социальной поддержки, зарегистрироваться на портале "Работа в России" и ознакомиться с услугами центра занятости, образовательных организаций, здравоохранения, культуры и спорта, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221220/shkoly-1840029865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, великий новгород, андрей никитин (политик)