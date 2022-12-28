https://ria.ru/20221228/pismo-1842042768.html
Монастырь Киево-Печерской лавры УПЦ обнародовал открытое письмо Зеленскому
Монастырь Киево-Печерской лавры УПЦ обнародовал открытое письмо Зеленскому - РИА Новости, 28.12.2022
Монастырь Киево-Печерской лавры УПЦ обнародовал открытое письмо Зеленскому
Киево-Печерская лавра канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обнародовала открытое письмо-обращение к Владимиру Зеленскому, премьер-министру Украины... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T20:46
2022-12-28T20:46
2022-12-28T20:46
религия
владимир зеленский
александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
украина
украинская православная церковь
парламентская ассамблея совета европы
верховная рада украины
денис шмыгаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154883/34/1548833432_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_52b03cc6ef0056c581f19b41bd620f74.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Киево-Печерская лавра канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обнародовала открытое письмо-обращение к Владимиру Зеленскому, премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, министру культуры Александру Ткаченко. Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) обратился к Зеленскому с просьбой оставить УПЦ два главных храма - Трапезный и Успенский, в которых священники теперь не смогут проводить богослужения. В опубликованном в среду письме, в частности, церковь призывает прекратить все действия, которые сейчас разворачиваются вокруг святыни. "Имея ответственность перед Богом за вверенные нам души людей, мы просим вас положить конец беззаконию и гонениям на Украинскую православную церковь и, в частности, Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру (мужской монастырь) Украинской православной церкви", – говорится в обращении на сайте церкви. В церкви заявили, что будут продолжать отстаивать свои права "усилением молитвы, объединением прихожан вокруг церкви, а также правовыми средствами, в том числе и через международные организации". "Более того, в последнее время были совершены позорные обыски в лавре и других монастырях и сфабрикованы фейковые "новости" в так называемых средствах массовой информации. Все это делается, очевидно, с целью передачи храмов Верхней лавры ПЦУ", – подчеркнули в церкви. Там считают, что такие действия нарушают обязательства Украины, взятые в ПАСЕ – "установить правовое решение вопроса о возвращении церковной собственности". Ранее депутаты Черновицкого областного совета обратились к Зеленскому, Верховной раде Украины и кабинету министров с призывом запретить деятельность канонической УПЦ. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области. С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.
https://ria.ru/20221228/khramy-1841899374.html
https://ria.ru/20221225/raskol-1841091741.html
https://ria.ru/20221226/svyaschennik-1841410508.html
https://ria.ru/20221226/upts-1841489013.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154883/34/1548833432_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90e0914448e5e5b362ec5443b6b263f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), украина, украинская православная церковь, парламентская ассамблея совета европы, верховная рада украины, денис шмыгаль
Религия, Владимир Зеленский, Александр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), Украина, Украинская православная церковь, Парламентская ассамблея Совета Европы, Верховная Рада Украины, Денис Шмыгаль
Монастырь Киево-Печерской лавры УПЦ обнародовал открытое письмо Зеленскому
Монастырь Киево-Печерской лавры УПЦ обнародовал открытое письмо-обращение к Зеленскому