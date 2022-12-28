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В Татарстане организовали более тысячи площадок для запуска пиротехники - РИА Новости, 28.12.2022
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https://ria.ru/20221228/pirotekhnika-1841807129.html
В Татарстане организовали более тысячи площадок для запуска пиротехники
В Татарстане организовали более тысячи площадок для запуска пиротехники - РИА Новости, 28.12.2022
В Татарстане организовали более тысячи площадок для запуска пиротехники
Профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в период новогодних праздников проводятся в Татарстане, для запуска пиротехники создано более... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T08:49
2022-12-28T08:49
республика татарстан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КАЗАНЬ, 28 дек – РИА Новости. Профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в период новогодних праздников проводятся в Татарстане, для запуска пиротехники создано более 1,1 тысячи специальных площадок, сообщил начальник главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин. "В муниципальных районах создано 1150 специальных площадок для запуска пиротехнических изделий гражданами", - сказал Хабибуллин журналистам. Он пояснил, что согласно постановлению правительства Татарстана с 19 декабря по 8 января в республике введен особый противопожарный режим. Действует запрет на применение пиротехнических изделий на расстоянии менее 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и 30 метров от границ объектов ЖКХ, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, частных и многоквартирных жилых домов, автомобильных дорог. По информации главы регионального ГУМЧС, совместно с сотрудниками полиции проведено 389 рейдов по возможным местам реализации пиротехнических изделий, с должностными лицами торговых организаций проведено более 744 бесед. Хабибуллин сообщил, что для выявления и пресечения нарушений по использованию пиротехнических изделий создано 109 профилактических групп, в состав которых вошли сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии. Силами этих групп предотвращен 141 случай применения пиротехнических изделий в неустановленных местах. По словам Хабибуллина, силы и средства ГУМЧС России по Татарстану и МЧС Татарстана с 31 декабря по 9 января переводятся на усиленный вариант несения службы, которым предусмотрено круглосуточное дежурство руководящего состава и усиление боевых расчетов. В пунктах постоянной дислокации на дежурстве будут находиться около 2,2 тысячи человек личного состава и более 1 тысячи единиц техники. В резерве находятся 750 человек и 244 единицы техники.
https://ria.ru/20221207/pirotekhnika-1836873430.html
https://ria.ru/20221123/zakon-1833701880.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Республика Татарстан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
08:49 28.12.2022
 
В Татарстане организовали более тысячи площадок для запуска пиротехники

МЧС: в Татарстане организовали более 1,1 тысячи площадок для запуска пиротехники

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкДед Мороз
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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КАЗАНЬ, 28 дек – РИА Новости. Профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в период новогодних праздников проводятся в Татарстане, для запуска пиротехники создано более 1,1 тысячи специальных площадок, сообщил начальник главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.
"В муниципальных районах создано 1150 специальных площадок для запуска пиротехнических изделий гражданами", - сказал Хабибуллин журналистам.
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Он пояснил, что согласно постановлению правительства Татарстана с 19 декабря по 8 января в республике введен особый противопожарный режим. Действует запрет на применение пиротехнических изделий на расстоянии менее 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и 30 метров от границ объектов ЖКХ, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, частных и многоквартирных жилых домов, автомобильных дорог.
По информации главы регионального ГУМЧС, совместно с сотрудниками полиции проведено 389 рейдов по возможным местам реализации пиротехнических изделий, с должностными лицами торговых организаций проведено более 744 бесед.
Хабибуллин сообщил, что для выявления и пресечения нарушений по использованию пиротехнических изделий создано 109 профилактических групп, в состав которых вошли сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии. Силами этих групп предотвращен 141 случай применения пиротехнических изделий в неустановленных местах.
По словам Хабибуллина, силы и средства ГУМЧС России по Татарстану и МЧС Татарстана с 31 декабря по 9 января переводятся на усиленный вариант несения службы, которым предусмотрено круглосуточное дежурство руководящего состава и усиление боевых расчетов. В пунктах постоянной дислокации на дежурстве будут находиться около 2,2 тысячи человек личного состава и более 1 тысячи единиц техники. В резерве находятся 750 человек и 244 единицы техники.
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Республика ТатарстанРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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