08:00 28.12.2022 (обновлено: 15:39 28.12.2022)
В тренде: старые и новые патриотические песни России
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПатриотический концерт в парке Победы в Казани в рамках марафона "Za Россию" в День весны и труда
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Далеко не все артисты уехали из России. Большинство осталось на родине, и многие уже начали возрождать жанр патриотической песни, придавая ему новое звучание.
SHAMAN: "Я русский, я иду до конца"
Главным представителем патриотического направления в 2022-м стал SHAMAN. Хотя сам артист признается, что не хочет никаких клише, все же его песни — "Встанем", "Я русский", "Вызов" — говорят о национальной идее и особенно любимы среди военных.
Кроме того, Ярослав Дронов в интервью особо отмечал, что гимн России — не только один из главных символов страны. Это еще и "мощная песня". Видеоролики, где певец ее исполняет, неоднократно становились трендами в YouTube и набирали миллионы просмотров.
© Vladimir TrefilovПевец SHAMAN
© Vladimir Trefilov
Певец SHAMAN
Юта: "Мы победим — это битва за жизнь"
Неожиданное открытие года в новом патриотическом жанре — певица Юта. Анна Осипова записала и сняла клип на песню "Za жизнь". В ролике она использовала хронику Великой Отечественной войны и недавние кадры из зоны спецоперации. Видео подкрепляется фразами "Сила в правде", "Сила Руси", "Мы победим", "Битва за жизнь".
"Бойцы на передовой сказали, что "Zа жизнь" — отныне их песня. Мы обязательно победим. Мы сделаем все, что в наших силах. И даже больше. Ровно так же, как наши деды", — подписала видео артистка.
Виталий Гогунский: "Прописано сердце по адресу Русь"
Актер Виталий Гогунский также присоединился к тем, кто в 2022-м решил открыто поддержать моральный дух сограждан. А в его песне "Россия" есть фразы — например, "а можно, Россия, остаться с тобой", — которые явно намекают на коллег, уехавших из страны.
Актер Виталий Гогунский
"В последнее время было много красивого, эстетичного, модного — но не было доброго. Мы ведь живем в той стране, где каждый Новый год люди возвращаются к добру: пересматривают "Иронию судьбы, или С легким паром!". И этого добра не хватает", — отметил Гогунский в день выхода песни.
Николай Носков, Стас Пьеха, IVAN, Игорь Романов: "Ни перед кем не вставай на колени, кроме Бога"
Песня "Не вставай на колени" в исполнении сразу четырех певцов — Николая Носкова, Стаса Пьехи, IVAN и солиста группы "Земляне" Игоря Романова — стала патриотической, хотя сами артисты заявили, что она скорее обо всех настоящих мужчинах.
© Предоставлено пресс-службой Стаса ПьехиПевец Стас Пьеха
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Певец Стас Пьеха
© Предоставлено пресс-службой Стаса Пьехи
© Фото : предоставлены пресс-службой группы Земляне.Группа "Земляне"
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Группа "Земляне"
© Фото : предоставлены пресс-службой группы Земляне.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк
Участник рок-группы "Парк Горького" Николай Носков выступает на концерте в честь 25-летия коллектива в "Крокус Сити Холле"
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Участник рок-группы "Парк Горького" Николай Носков выступает на концерте в честь 25-летия коллектива в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк
Певец IVAN (Александр Иванов) на премьере сериала "Жизнь по вызову" режиссера Сарика Андреасяна в кинотеатре "Москва"
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Певец IVAN (Александр Иванов) на премьере сериала "Жизнь по вызову" режиссера Сарика Андреасяна в кинотеатре "Москва"
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Певец Стас Пьеха
© Предоставлено пресс-службой Стаса Пьехи
2 из 4
Группа "Земляне"
© Фото : предоставлены пресс-службой группы Земляне.
3 из 4
Участник рок-группы "Парк Горького" Николай Носков выступает на концерте в честь 25-летия коллектива в "Крокус Сити Холле"
4 из 4
Певец IVAN (Александр Иванов) на премьере сериала "Жизнь по вызову" режиссера Сарика Андреасяна в кинотеатре "Москва"
"Это гимн сильных духом мужчин. Сейчас песня наполняется новыми смыслами и появилась как нельзя вовремя. "Не вставай на колени" — о том, что нельзя наступать на горло своим принципам. Не прогибайся, будь верен себе. Кто-то разглядит в ней патриотический подтекст", — сказал Пьеха.
Не только патриотический жанр: артисты — в помощь СВО
Не все артисты записывали новые песни в патриотическом жанре, однако многие ездили в Донбасс, чтобы поддержать бойцов.
В Донецке и Луганске выступали Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Григорий Лепс, Александр Скляр, Ольга Кормухина, Глеб Матвейчук, Денис Майданов, Сергей Войтенко, Анастасия Макеева, Виктор Добронравов, Зара и Родион Газманов.
Григорий Лепс неоднократно возвращался в Донбасс с концертами и привозил гуманитарную помощь — в том числе в составе агитбригады "Русского радио".
Выступали российские артисты и на концерте, посвященном Дню освобождения Донбасса от фашистских захватчиков.
Кроме того, звезды доставляют гуманитарную помощь жителям новых регионов. Ольга Бузова, например, посетила Донбасс вместе с организацией "Здоровое Отечество". Привезла в Донецк и Луганск гуманитарный груз — продукты, медикаменты, теплые вещи.
Среди самых ярких представителей российского шоубиза, открыто поддержавших СВО, — певец Николай Басков. Он одним из первых отправился в Донбасс.
В его исполнении звучали всем известные песни военных лет, которые стали актуальными в 2022-м. Кроме того, артист оказывает спецоперации финансовую помощь.