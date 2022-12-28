https://ria.ru/20221228/pesni-1841385488.html

В тренде: старые и новые патриотические песни России

В тренде: старые и новые патриотические песни России - РИА Новости, 28.12.2022

В тренде: старые и новые патриотические песни России

Далеко не все артисты уехали из России. Большинство осталось на родине, и многие уже начали возрождать жанр патриотической песни, придавая ему новое звучание. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T08:00

2022-12-28T08:00

2022-12-28T15:39

шоубиз

стас пьеха

николай носков

shaman (ярослав дронов)

лариса долина

григорий лепс

николай басков

ольга бузова

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Далеко не все артисты уехали из России. Большинство осталось на родине, и многие уже начали возрождать жанр патриотической песни, придавая ему новое звучание.SHAMAN: "Я русский, я иду до конца"Главным представителем патриотического направления в 2022-м стал SHAMAN. Хотя сам артист признается, что не хочет никаких клише, все же его песни — "Встанем", "Я русский", "Вызов" — говорят о национальной идее и особенно любимы среди военных.Кроме того, Ярослав Дронов в интервью особо отмечал, что гимн России — не только один из главных символов страны. Это еще и "мощная песня". Видеоролики, где певец ее исполняет, неоднократно становились трендами в YouTube и набирали миллионы просмотров.Юта: "Мы победим — это битва за жизнь"Неожиданное открытие года в новом патриотическом жанре — певица Юта. Анна Осипова записала и сняла клип на песню "Za жизнь". В ролике она использовала хронику Великой Отечественной войны и недавние кадры из зоны спецоперации. Видео подкрепляется фразами "Сила в правде", "Сила Руси", "Мы победим", "Битва за жизнь"."Бойцы на передовой сказали, что "Zа жизнь" — отныне их песня. Мы обязательно победим. Мы сделаем все, что в наших силах. И даже больше. Ровно так же, как наши деды", — подписала видео артистка.Виталий Гогунский: "Прописано сердце по адресу Русь"Актер Виталий Гогунский также присоединился к тем, кто в 2022-м решил открыто поддержать моральный дух сограждан. А в его песне "Россия" есть фразы — например, "а можно, Россия, остаться с тобой", — которые явно намекают на коллег, уехавших из страны."В последнее время было много красивого, эстетичного, модного — но не было доброго. Мы ведь живем в той стране, где каждый Новый год люди возвращаются к добру: пересматривают "Иронию судьбы, или С легким паром!". И этого добра не хватает", — отметил Гогунский в день выхода песни.Николай Носков, Стас Пьеха, IVAN, Игорь Романов: "Ни перед кем не вставай на колени, кроме Бога"Песня "Не вставай на колени" в исполнении сразу четырех певцов — Николая Носкова, Стаса Пьехи, IVAN и солиста группы "Земляне" Игоря Романова — стала патриотической, хотя сами артисты заявили, что она скорее обо всех настоящих мужчинах."Это гимн сильных духом мужчин. Сейчас песня наполняется новыми смыслами и появилась как нельзя вовремя. "Не вставай на колени" — о том, что нельзя наступать на горло своим принципам. Не прогибайся, будь верен себе. Кто-то разглядит в ней патриотический подтекст", — сказал Пьеха.Не только патриотический жанр: артисты — в помощь СВОНе все артисты записывали новые песни в патриотическом жанре, однако многие ездили в Донбасс, чтобы поддержать бойцов. В Донецке и Луганске выступали Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Григорий Лепс, Александр Скляр, Ольга Кормухина, Глеб Матвейчук, Денис Майданов, Сергей Войтенко, Анастасия Макеева, Виктор Добронравов, Зара и Родион Газманов. Григорий Лепс неоднократно возвращался в Донбасс с концертами и привозил гуманитарную помощь — в том числе в составе агитбригады "Русского радио". Выступали российские артисты и на концерте, посвященном Дню освобождения Донбасса от фашистских захватчиков. Кроме того, звезды доставляют гуманитарную помощь жителям новых регионов. Ольга Бузова, например, посетила Донбасс вместе с организацией "Здоровое Отечество". Привезла в Донецк и Луганск гуманитарный груз — продукты, медикаменты, теплые вещи. Среди самых ярких представителей российского шоубиза, открыто поддержавших СВО, — певец Николай Басков. Он одним из первых отправился в Донбасс. В его исполнении звучали всем известные песни военных лет, которые стали актуальными в 2022-м. Кроме того, артист оказывает спецоперации финансовую помощь.

донбасс

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

стас пьеха, николай носков, shaman (ярослав дронов) , лариса долина, григорий лепс, николай басков, ольга бузова, донбасс