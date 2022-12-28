https://ria.ru/20221228/patriot-1842039095.html

Лавров: США сообщили, что не отправят специалистов по Patriot на Украину

Лавров: США сообщили, что не отправят специалистов по Patriot на Украину - РИА Новости, 28.12.2022

Лавров: США сообщили, что не отправят специалистов по Patriot на Украину

США по дипломатическим каналам пространно объяснили, что не планируют отправлять на Украину специалистов вместе с системами ПВО Patriot, сообщил министр... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T20:17

2022-12-28T20:17

2022-12-28T22:15

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

украина

сергей лавров

министерство обороны сша

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. США по дипломатическим каналам пространно объяснили, что не планируют отправлять на Украину специалистов вместе с системами ПВО Patriot, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале."Мы поинтересовались у американцев по каналам, которые пока еще у нашего посольства сохраняются, означает ли решение передать батарею Patriot, учитывая сложность в ее использовании, что там будут американские специалисты. Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому, что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России", — заявил глава внешнеполитического ведомства. По словам представителей Соединенных Штатов, комплексы Patriot будут вводить в действие постепенно — в течение нескольких месяцев, пока ВСУ не освоят эту технологию, добавил министр.Patriot — один из ключевых элементов интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны армии США. Существуют различные варианты комплексов с дальностью от 30 до 160 километров, а также модификации, специально предназначенные для перехвата баллистических ракет.На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете американской военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею ЗРК Patriot.В Пентагоне, в свою очередь, исключили возможность отправки на Украину американских расчетов и пообещали обучить украинцев за несколько месяцев.Как подчеркнул президент Владимир Путин, российская армия сможет "пощелкать и Patriot". Он также назвал поставки этих систем киевскому режиму затягиванием конфликта и добавил, что "противоядие всегда найдется".После начала спецоперации на Украине Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки киевскому режиму вооружений и военной техники на миллиарды долларов. Москва не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221227/patriot-1841587880.html

https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840414416.html

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