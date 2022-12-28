20:17 28.12.2022 (обновлено: 22:15 28.12.2022)
Лавров: США сообщили, что не отправят специалистов по Patriot на Украину
Лавров: США по дипканалам сообщили, что не отправят специалистов по ЗРК Patriot на Украину
© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс Patriot
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. США по дипломатическим каналам пространно объяснили, что не планируют отправлять на Украину специалистов вместе с системами ПВО Patriot, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.
"Мы поинтересовались у американцев по каналам, которые пока еще у нашего посольства сохраняются, означает ли решение передать батарею Patriot, учитывая сложность в ее использовании, что там будут американские специалисты. Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому, что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России", — заявил глава внешнеполитического ведомства.
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По словам представителей Соединенных Штатов, комплексы Patriot будут вводить в действие постепенно — в течение нескольких месяцев, пока ВСУ не освоят эту технологию, добавил министр.
Patriot — один из ключевых элементов интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны армии США. Существуют различные варианты комплексов с дальностью от 30 до 160 километров, а также модификации, специально предназначенные для перехвата баллистических ракет.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете американской военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею ЗРК Patriot.
В Пентагоне, в свою очередь, исключили возможность отправки на Украину американских расчетов и пообещали обучить украинцев за несколько месяцев.
Как подчеркнул президент Владимир Путин, российская армия сможет "пощелкать и Patriot". Он также назвал поставки этих систем киевскому режиму затягиванием конфликта и добавил, что "противоядие всегда найдется".
После начала спецоперации на Украине Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки киевскому режиму вооружений и военной техники на миллиарды долларов. Москва не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием будет иметь негативный эффект.