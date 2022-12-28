https://ria.ru/20221228/pamyatnik-1842029915.html
Слуцкий прокомментировал снос памятника Екатерине II в Одессе
Слуцкий прокомментировал снос памятника Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 28.12.2022
Слуцкий прокомментировал снос памятника Екатерине II в Одессе
Демонтаж памятника российской императрице Екатерине II в Одессе - это война киевского режима с теми, кому Украина обязана своим существованием, заявил глава... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:18
2022-12-28T19:18
2022-12-28T19:18
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Демонтаж памятника российской императрице Екатерине II в Одессе - это война киевского режима с теми, кому Украина обязана своим существованием, заявил глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее в среду украинские СМИ сообщили о демонтаже памятника. "Эта война киевского режима с памятниками тем, кому Украина, по сути, обязана своим существованием, смотрится и комично, и трагично. "Иваны, не помнящие родства" и довели ситуацию до той, в которой Россия была вынуждена начать специальную военную операцию", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. При этом он отметил, что историю "не убить, как и правду". "Памятник Екатерине II обязательно вернется на свое законное место, причем, уверен, весьма скоро. А предводители киевской хунты будут оправлены под трибунал за все свои преступления", - добавил парламентарий. Одесский горсовет 30 ноября принял решение о демонтаже памятника Екатерине II. Памятник императрице как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали на него красный колпак. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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в мире, екатерина ii, григорий потемкин, украина, одесса, россия, лдпр
В мире, Екатерина II, Григорий Потемкин, Украина, Одесса, Россия, ЛДПР
Слуцкий прокомментировал снос памятника Екатерине II в Одессе
Слуцкий о сносе памятника Екатерине II: Украина воюет с теми, кому обязана существованием
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Демонтаж памятника российской императрице Екатерине II в Одессе - это война киевского режима с теми, кому Украина обязана своим существованием, заявил
глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее в среду украинские СМИ сообщили о демонтаже памятника.
"Эта война киевского режима с памятниками тем, кому Украина, по сути, обязана своим существованием, смотрится и комично, и трагично. "Иваны, не помнящие родства" и довели ситуацию до той, в которой Россия
была вынуждена начать специальную военную операцию", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
При этом он отметил, что историю "не убить, как и правду".
"Памятник Екатерине II обязательно вернется на свое законное место, причем, уверен, весьма скоро. А предводители киевской хунты будут оправлены под трибунал за все свои преступления", - добавил парламентарий.
Одесский горсовет 30 ноября принял решение о демонтаже памятника Екатерине II. Памятник императрице как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали на него красный колпак.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.