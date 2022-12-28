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Глава Исторического музея оценил ремонт памятника Минину и Пожарскому - РИА Новости, 28.12.2022
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Культура
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Глава Исторического музея оценил ремонт памятника Минину и Пожарскому
Глава Исторического музея оценил ремонт памятника Минину и Пожарскому - РИА Новости, 28.12.2022
Глава Исторического музея оценил ремонт памятника Минину и Пожарскому
Директор Государственного Исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин рассказал, когда памятнику Минину и Пожарскому может потребоваться следующий ремонт после... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:11
2022-12-28T16:11
культура
новости культуры
реставрация
алексей левыкин
москва
исторический музей
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Директор Государственного Исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин рассказал, когда памятнику Минину и Пожарскому может потребоваться следующий ремонт после проведенной реставрации. Мнением он поделился в эфире онлайн-студии ГИМ на странице институции во "ВКонтакте".Масштабная реставрация заняла чуть меньше года, стоимость работ составила 55 миллионов рублей. Ремонт стартовал 13 января 2022 года — в этот день скульптурную группу подняли с постамента и перенесли на реставрационно-монтажный стол – и завершился 31 октября 2022 года. В ходе реставрации специалисты узнали ранее неизвестный факт из истории памятника – первоначально монумент планировалось открыть в конце 1817 года, о чем свидетельствуют отверстия для металлических накладок. Но визит императора Александра I в Москву не состоялся, и торжественное открытие перенесли на 20 февраля 1818 года.
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новости культуры, реставрация, алексей левыкин, москва, исторический музей
Культура, Новости культуры, Реставрация, Алексей Левыкин, Москва, Исторический музей
16:11 28.12.2022
 
Глава Исторического музея оценил ремонт памятника Минину и Пожарскому

Глава ГИМ Левыкин: Памятнику Минину и Пожарскому не понадобится реставрация 200 лет

© РИА Новости / Рамиль СитдиковОткрытие после реставрации памятника гражданину Минину и князю Пожарскому на Красной площади в Москве
Открытие после реставрации памятника гражданину Минину и князю Пожарскому на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Директор Государственного Исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин рассказал, когда памятнику Минину и Пожарскому может потребоваться следующий ремонт после проведенной реставрации. Мнением он поделился в эфире онлайн-студии ГИМ на странице институции во "ВКонтакте".

"Как минимум на 200 лет мы можем гарантировать эту работу", — сказал он.

Масштабная реставрация заняла чуть меньше года, стоимость работ составила 55 миллионов рублей. Ремонт стартовал 13 января 2022 года — в этот день скульптурную группу подняли с постамента и перенесли на реставрационно-монтажный стол – и завершился 31 октября 2022 года.
В ходе реставрации специалисты узнали ранее неизвестный факт из истории памятника – первоначально монумент планировалось открыть в конце 1817 года, о чем свидетельствуют отверстия для металлических накладок. Но визит императора Александра I в Москву не состоялся, и торжественное открытие перенесли на 20 февраля 1818 года.
Новгородский кремль - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 15:01Культура
Завершена реставрация внутренних стен Новгородского кремля
 
КультураНовости культурыРеставрацияАлексей ЛевыкинМоскваИсторический музей
 
 
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