https://ria.ru/20221228/pamyatnik-1841938727.html
Глава Исторического музея оценил ремонт памятника Минину и Пожарскому
Глава Исторического музея оценил ремонт памятника Минину и Пожарскому - РИА Новости, 28.12.2022
Глава Исторического музея оценил ремонт памятника Минину и Пожарскому
Директор Государственного Исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин рассказал, когда памятнику Минину и Пожарскому может потребоваться следующий ремонт после... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:11
2022-12-28T16:11
2022-12-28T16:11
культура
новости культуры
реставрация
алексей левыкин
москва
исторический музей
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Директор Государственного Исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин рассказал, когда памятнику Минину и Пожарскому может потребоваться следующий ремонт после проведенной реставрации. Мнением он поделился в эфире онлайн-студии ГИМ на странице институции во "ВКонтакте".Масштабная реставрация заняла чуть меньше года, стоимость работ составила 55 миллионов рублей. Ремонт стартовал 13 января 2022 года — в этот день скульптурную группу подняли с постамента и перенесли на реставрационно-монтажный стол – и завершился 31 октября 2022 года. В ходе реставрации специалисты узнали ранее неизвестный факт из истории памятника – первоначально монумент планировалось открыть в конце 1817 года, о чем свидетельствуют отверстия для металлических накладок. Но визит императора Александра I в Москву не состоялся, и торжественное открытие перенесли на 20 февраля 1818 года.
https://ria.ru/20221228/novgorod-1841902377.html
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новости культуры, реставрация, алексей левыкин, москва, исторический музей
Культура, Новости культуры, Реставрация, Алексей Левыкин, Москва, Исторический музей
Глава Исторического музея оценил ремонт памятника Минину и Пожарскому
Глава ГИМ Левыкин: Памятнику Минину и Пожарскому не понадобится реставрация 200 лет