https://ria.ru/20221228/pamyatnik-1841841241.html

Украинские СМИ сообщили о начале демонтажа памятника Екатерине II в Одессе

Украинские СМИ сообщили о начале демонтажа памятника Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 28.12.2022

Украинские СМИ сообщили о начале демонтажа памятника Екатерине II в Одессе

Демонтаж памятника российской императрице Екатерине II начался в Одессе, пишет местное издание "Думская". РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:15

2022-12-28T11:15

2022-12-28T11:15

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Демонтаж памятника российской императрице Екатерине II начался в Одессе, пишет местное издание "Думская". "В Одессе с утра приступили к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II. Подъехать к площади невозможно, там все перекрыли и не пропускают", - пишет "Думская". Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что возле памятника "начинаются какие-то работы", все окружили, людей не пускают. Одесский горсовет 30 ноября принял решение о демонтаже памятника Екатерине II. Памятник императрице как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали на него красный колпак. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20221226/pamyatnik-1841418516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

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