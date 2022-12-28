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Украинские СМИ сообщили о начале демонтажа памятника Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 28.12.2022
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Украинские СМИ сообщили о начале демонтажа памятника Екатерине II в Одессе
Украинские СМИ сообщили о начале демонтажа памятника Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 28.12.2022
Украинские СМИ сообщили о начале демонтажа памятника Екатерине II в Одессе
Демонтаж памятника российской императрице Екатерине II начался в Одессе, пишет местное издание "Думская". РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:15
2022-12-28T11:15
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алексей гончаренко
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Демонтаж памятника российской императрице Екатерине II начался в Одессе, пишет местное издание "Думская". "В Одессе с утра приступили к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II. Подъехать к площади невозможно, там все перекрыли и не пропускают", - пишет "Думская". Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что возле памятника "начинаются какие-то работы", все окружили, людей не пускают. Одесский горсовет 30 ноября принял решение о демонтаже памятника Екатерине II. Памятник императрице как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали на него красный колпак. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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в мире, одесса, одесская область, екатерина ii, украина, россия, алексей гончаренко, григорий потемкин, верховная рада украины
В мире, Одесса, Одесская область, Екатерина II, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Григорий Потемкин, Верховная Рада Украины
11:15 28.12.2022
 
Украинские СМИ сообщили о начале демонтажа памятника Екатерине II в Одессе

Издание "Думская": в Одессе начали демонтировать памятник императрице Екатерине II

© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в медиабанкПамятник российской императрице Екатерине II – центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы
Памятник российской императрице Екатерине II – центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Сергей Поляков
Перейти в медиабанк
Памятник российской императрице Екатерине II – центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Демонтаж памятника российской императрице Екатерине II начался в Одессе, пишет местное издание "Думская".
"В Одессе с утра приступили к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II. Подъехать к площади невозможно, там все перекрыли и не пропускают", - пишет "Думская".
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что возле памятника "начинаются какие-то работы", все окружили, людей не пускают.
Одесский горсовет 30 ноября принял решение о демонтаже памятника Екатерине II. Памятник императрице как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали на него красный колпак.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Демонтаж памятника советскому летчику Валерию Чкалову в Днепропетровске - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря, 14:55
В Днепропетровске демонтировали памятник Чкалову
 
В миреОдессаОдесская областьЕкатерина IIУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоГригорий ПотемкинВерховная Рада Украины
 
 
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