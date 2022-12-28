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Владислав Овчинский: МНПЗ построил новый терминал для отгрузки топлива
Владислав Овчинский: МНПЗ построил новый терминал для отгрузки топлива - РИА Новости, 28.12.2022
Владислав Овчинский: МНПЗ построил новый терминал для отгрузки топлива
Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) построил новый терминал для железнодорожной отгрузки топлива, сообщил руководитель городского департамента... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T08:13
2022-12-28T08:13
2022-12-28T08:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
владислав овчинский
газпром
россия
газпромнефть-мнпз
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) построил новый терминал для железнодорожной отгрузки топлива, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Проект строительства нового терминала является частью комплексной программы модернизации завода, которая началась в 2011 году с вхождением предприятия в состав "Газпром нефти"."С начала модернизации завод уже на 80% обновил технологическое оборудование и на 75% снизил воздействие на окружающую среду. Новый терминал повысит эффективность и экологичность процессов отгрузки топлива через железнодорожный транспорт. Установка позволит одновременно наполнять четыре железнодорожные цистерны. Планируемый объем загрузки – 108 вагонов-цистерн в сутки. Кроме того, вагоны перемещаются при помощи автоматизированного тягового устройства, которое поможет отказаться от использования маневровых тепловозов, а также сократить потребление ресурсов и воздействие на окружающую среду", – сказал Овчинский.Установка полностью герметична и оборудована устройством улавливания испарений, что исключает попадание паров нефтепродуктов в атмосферу. Точность при наполнении цистерн обеспечивает автоматическая система взвешивания, которая непрерывно контролирует весь процесс. Также терминал оборудован новейшими комплексами противоаварийной и противопожарной защиты.По словам генерального директора завода Виталия Зубера, на столичном заводе активно обновляется производственное оборудование, инфраструктура хранения и методы отгрузки топлива. Это позволяет надежно и уверенно снабжать рынок топливом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владислав овчинский, газпром, россия, газпромнефть-мнпз
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Владислав Овчинский, Газпром, Россия, Газпромнефть-МНПЗ
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) построил новый терминал для железнодорожной отгрузки топлива, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Проект строительства нового терминала является частью комплексной программы модернизации завода, которая началась в 2011 году с вхождением предприятия в состав "Газпром нефти
".
"С начала модернизации завод уже на 80% обновил технологическое оборудование и на 75% снизил воздействие на окружающую среду. Новый терминал повысит эффективность и экологичность процессов отгрузки топлива через железнодорожный транспорт. Установка позволит одновременно наполнять четыре железнодорожные цистерны. Планируемый объем загрузки – 108 вагонов-цистерн в сутки. Кроме того, вагоны перемещаются при помощи автоматизированного тягового устройства, которое поможет отказаться от использования маневровых тепловозов, а также сократить потребление ресурсов и воздействие на окружающую среду", – сказал Овчинский
.
Установка полностью герметична и оборудована устройством улавливания испарений, что исключает попадание паров нефтепродуктов в атмосферу. Точность при наполнении цистерн обеспечивает автоматическая система взвешивания, которая непрерывно контролирует весь процесс. Также терминал оборудован новейшими комплексами противоаварийной и противопожарной защиты.
По словам генерального директора завода Виталия Зубера, на столичном заводе активно обновляется производственное оборудование, инфраструктура хранения и методы отгрузки топлива. Это позволяет надежно и уверенно снабжать рынок топливом.