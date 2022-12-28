https://ria.ru/20221228/ovchinskiy-1841780805.html

Владислав Овчинский: МНПЗ построил новый терминал для отгрузки топлива

Владислав Овчинский: МНПЗ построил новый терминал для отгрузки топлива - РИА Новости, 28.12.2022

Владислав Овчинский: МНПЗ построил новый терминал для отгрузки топлива

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) построил новый терминал для железнодорожной отгрузки топлива, сообщил руководитель городского департамента... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T08:13

2022-12-28T08:13

2022-12-28T08:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

владислав овчинский

газпром

россия

газпромнефть-мнпз

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) построил новый терминал для железнодорожной отгрузки топлива, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Проект строительства нового терминала является частью комплексной программы модернизации завода, которая началась в 2011 году с вхождением предприятия в состав "Газпром нефти"."С начала модернизации завод уже на 80% обновил технологическое оборудование и на 75% снизил воздействие на окружающую среду. Новый терминал повысит эффективность и экологичность процессов отгрузки топлива через железнодорожный транспорт. Установка позволит одновременно наполнять четыре железнодорожные цистерны. Планируемый объем загрузки – 108 вагонов-цистерн в сутки. Кроме того, вагоны перемещаются при помощи автоматизированного тягового устройства, которое поможет отказаться от использования маневровых тепловозов, а также сократить потребление ресурсов и воздействие на окружающую среду", – сказал Овчинский.Установка полностью герметична и оборудована устройством улавливания испарений, что исключает попадание паров нефтепродуктов в атмосферу. Точность при наполнении цистерн обеспечивает автоматическая система взвешивания, которая непрерывно контролирует весь процесс. Также терминал оборудован новейшими комплексами противоаварийной и противопожарной защиты.По словам генерального директора завода Виталия Зубера, на столичном заводе активно обновляется производственное оборудование, инфраструктура хранения и методы отгрузки топлива. Это позволяет надежно и уверенно снабжать рынок топливом.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владислав овчинский, газпром, россия, газпромнефть-мнпз