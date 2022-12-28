https://ria.ru/20221228/oruzhie-1841940330.html

Депутат бундестага упрекнула власти ФРГ за желание накачать Киев оружием

Депутат бундестага упрекнула власти ФРГ за желание накачать Киев оружием - РИА Новости, 28.12.2022

Депутат бундестага упрекнула власти ФРГ за желание накачать Киев оружием

В Германии нет стремления к разрешению конфликта на Украине мирным путем, но присутствует желание добиться победы Киева военными поставками, заявила в среду... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:39

2022-12-28T15:39

2022-12-28T15:39

специальная военная операция на украине

сара вагенкнехт

украина

россия

германия

кристиан линднер

анналена бербок

нато

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БЕРЛИН, 28 дек - РИА Новости. В Германии нет стремления к разрешению конфликта на Украине мирным путем, но присутствует желание добиться победы Киева военными поставками, заявила в среду депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт ."Я когда-то видела на одной демонстрации один очень хороший плакат. На нём было написано: "Кто поставляет оружие, хочет войны. Иначе он послал бы дипломатов". И я считаю, что это весьма точное замечание. Видимо, о мире просто и не идёт речи, речь о победе. И это местами даже открыто признается", - сказала политик в своем еженедельном выступлении в соцсетях. Вагенкнехт процитировала слова министра финансов Кристиана Линднера и ряда других политиков, что победа Киева в этой войне является необходимостью. Также она привела в пример таких представителей политики, как министра иностранных дел Анналену Бербок и председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, много раз высказывавшихся за расширение военных поставок. "Некогда уклонисты от военной службы вдруг запомнили названия всех типов танков, производимых в Германии, и делают вид, будто сами готовы с заряженными пушками ехать в сторону России. Стремление к миру и дипломатическому решению конфликта вдруг стало считаться безнадежно устаревшим методом", - заявила Вагенкнехт. По её мнению, поставки всё большего количества оружия Украине не смогут разрешить ситуацию. "Может быть нам стоить поставлять новейшие танки Puma бундесвера? Они хотя бы не стреляют", - добавила Вагенкнехт, намекая на сообщения о выходе из строя всех находящихся на вооружении бундесвера БМП типа Puma, которые на немецком языке обозначаются как "стрелковые танки". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221227/pvo-1841755022.html

https://ria.ru/20221227/pomosch-1841605657.html

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

украина

россия

германия

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сара вагенкнехт, украина, россия, германия, кристиан линднер, анналена бербок, нато, левая (партия)