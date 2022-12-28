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Минобороны Италии будет учитывать свои запасы при поставках оружия Киеву - РИА Новости, 28.12.2022
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Минобороны Италии будет учитывать свои запасы при поставках оружия Киеву
Минобороны Италии будет учитывать свои запасы при поставках оружия Киеву - РИА Новости, 28.12.2022
Минобороны Италии будет учитывать свои запасы при поставках оружия Киеву
Италия еще не начала составлять новый, шестой, пакет военной помощи Киеву, но поставки оружия должны быть совместимы с собственными запасами, заявил министр... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:26
2022-12-28T12:26
в мире
украина
италия
джорджа мелони
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РИМ, 28 дек – РИА Новости. Италия еще не начала составлять новый, шестой, пакет военной помощи Киеву, но поставки оружия должны быть совместимы с собственными запасами, заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто. "Мы еще не начали составление шестого декрета", - сказал он в интервью газете Il Messaggero. Премьер Италии Джорджа Мелони накануне провела разговор с Владимиром Зеленским. Он заявил, что итальянский лидер проинформировала его об обсуждении передачи Киеву систем противовоздушной обороны. "Поставка должна быть совместима с возможностью иметь это оружие и передать его Киеву в исправном состоянии. Вы не найдете ракеты в супермаркете, как банку Nutella, это сложные системы, требующие длительного времени производства. Нельзя сказать: "Ладно, завтра пойду куплю сотню ракет". Так что, если мы отдаем средства ПВО Украине, мы должны брать их со своих складов, и мы должны делать это, не лишая себя снабжения, и с гарантией качества", – сказал Крозетто. Правительство Мелони 1 декабря приняло специальный декрет, который предусматривает продолжение разнообразной помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений. Перечень военной техники и оборудования, направляемых Римом на Украину, засекречен. Как ранее сообщила газета Corriere della Sera, "согласно источникам в НАТО, на данный момент Италия отправила Киеву оружие на сумму от 300 до 500 миллионов евро". В конце октября итальянская газета la Repubblica сообщила, что Рим готов предоставить Украине различные системы противовоздушной обороны, включая ЗРК средней дальности SAMP-T производства Франции и Италии и ракеты класса "земля-воздух" Aspide. Ранее Мелони заявляла, что Минобороны завершает поставку материалов в рамках пятого пакета помощи, который был одобрен в октябре. Этот процесс, по ее словам, должен быть закончен до конца декабря. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221227/ukraina-1841603275.html
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в мире, украина, италия, джорджа мелони
В мире, Украина, Италия, Джорджа Мелони
12:26 28.12.2022
 
Минобороны Италии будет учитывать свои запасы при поставках оружия Киеву

Глава Минобороны Италии Крозетто: поставки оружия Киеву должны учитывать запасы Рима

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкСобор Святого Петра в Риме
Собор Святого Петра в Риме - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Собор Святого Петра в Риме. Архивное фото
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РИМ, 28 дек – РИА Новости. Италия еще не начала составлять новый, шестой, пакет военной помощи Киеву, но поставки оружия должны быть совместимы с собственными запасами, заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто.
"Мы еще не начали составление шестого декрета", - сказал он в интервью газете Il Messaggero.
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 12:01
Глава МИД Италии усомнился в готовности России к переговорам по Украине
Премьер Италии Джорджа Мелони накануне провела разговор с Владимиром Зеленским. Он заявил, что итальянский лидер проинформировала его об обсуждении передачи Киеву систем противовоздушной обороны.
"Поставка должна быть совместима с возможностью иметь это оружие и передать его Киеву в исправном состоянии. Вы не найдете ракеты в супермаркете, как банку Nutella, это сложные системы, требующие длительного времени производства. Нельзя сказать: "Ладно, завтра пойду куплю сотню ракет". Так что, если мы отдаем средства ПВО Украине, мы должны брать их со своих складов, и мы должны делать это, не лишая себя снабжения, и с гарантией качества", – сказал Крозетто.
Правительство Мелони 1 декабря приняло специальный декрет, который предусматривает продолжение разнообразной помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений. Перечень военной техники и оборудования, направляемых Римом на Украину, засекречен. Как ранее сообщила газета Corriere della Sera, "согласно источникам в НАТО, на данный момент Италия отправила Киеву оружие на сумму от 300 до 500 миллионов евро".
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 11:35Специальная военная операция на Украине
Берлускони считает, что в урегулировании на Украине может быть "просвет"
В конце октября итальянская газета la Repubblica сообщила, что Рим готов предоставить Украине различные системы противовоздушной обороны, включая ЗРК средней дальности SAMP-T производства Франции и Италии и ракеты класса "земля-воздух" Aspide.
Ранее Мелони заявляла, что Минобороны завершает поставку материалов в рамках пятого пакета помощи, который был одобрен в октябре. Этот процесс, по ее словам, должен быть закончен до конца декабря.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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