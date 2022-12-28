https://ria.ru/20221228/obstrel-1842003202.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 28.12.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли в среду Макеевку и Ясиноватую в ДНР, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщило... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T18:08

2022-12-28T18:08

2022-12-28T18:08

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду Макеевку и Ясиноватую в ДНР, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.40 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.45 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

https://ria.ru/20221228/spetsoperatsiya-1841885350.html

макеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

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происшествия, макеевка, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, нато