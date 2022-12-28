https://ria.ru/20221228/obstrel-1841996896.html
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 28.12.2022
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в 17.20 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T18:00
2022-12-28T18:00
2022-12-28T18:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.20 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221228/zelenskiy-1841984296.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда