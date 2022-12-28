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При обстреле Ясиноватой украинские войска повредили здание детского сада - РИА Новости, 28.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/obstrel-1841939689.html
При обстреле Ясиноватой украинские войска повредили здание детского сада
При обстреле Ясиноватой украинские войска повредили здание детского сада - РИА Новости, 28.12.2022
При обстреле Ясиноватой украинские войска повредили здание детского сада
Здание детского сада повреждено в Ясиноватой в ДНР при обстреле со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:38
2022-12-28T15:38
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Здание детского сада повреждено в Ясиноватой в ДНР при обстреле со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 декабря поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Ясиноватая: зафиксированы повреждения МБДОУ "Детский сад № 2", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Представительство ранее в среду сообщало об обстрелах Ясиноватой украинскими войсками. В 12.30 по городу было выпущено четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а в 11.45 - восемь снарядов того же калибра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
15:38 28.12.2022
 
При обстреле Ясиноватой украинские войска повредили здание детского сада

Представительство ДНР: при обстреле Ясиноватой ВСУ повредили здание детского сада

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент одного из снарядов, которыми обстреляли ДНР Вооруженные силы Украины
Фрагмент одного из снарядов, которыми обстреляли ДНР Вооруженные силы Украины - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент одного из снарядов, которыми обстреляли ДНР Вооруженные силы Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Здание детского сада повреждено в Ясиноватой в ДНР при обстреле со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 декабря поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Ясиноватая: зафиксированы повреждения МБДОУ "Детский сад № 2", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Представительство ранее в среду сообщало об обстрелах Ясиноватой украинскими войсками. В 12.30 по городу было выпущено четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а в 11.45 - восемь снарядов того же калибра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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