https://ria.ru/20221228/obstrel-1841939689.html

При обстреле Ясиноватой украинские войска повредили здание детского сада

При обстреле Ясиноватой украинские войска повредили здание детского сада - РИА Новости, 28.12.2022

При обстреле Ясиноватой украинские войска повредили здание детского сада

Здание детского сада повреждено в Ясиноватой в ДНР при обстреле со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:38

2022-12-28T15:38

2022-12-28T15:38

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Здание детского сада повреждено в Ясиноватой в ДНР при обстреле со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 декабря поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Ясиноватая: зафиксированы повреждения МБДОУ "Детский сад № 2", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Представительство ранее в среду сообщало об обстрелах Ясиноватой украинскими войсками. В 12.30 по городу было выпущено четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а в 11.45 - восемь снарядов того же калибра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато