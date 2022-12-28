https://ria.ru/20221228/obstrel-1841878795.html

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 28.12.2022

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили в среду по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:01

2022-12-28T13:01

2022-12-28T13:04

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221228/trevoga-1841865889.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк