https://ria.ru/20221228/obstrel-1841878795.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 28.12.2022
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили в среду по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:01
2022-12-28T13:01
2022-12-28T13:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221228/trevoga-1841865889.html
донецк
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
13:01 28.12.2022 (обновлено: 13:04 28.12.2022)
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда