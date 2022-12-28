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Украинские войска выпустили по Горловке еще шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Горловке еще шесть снарядов - РИА Новости, 28.12.2022
Украинские войска выпустили по Горловке еще шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:02
2022-12-28T10:02
2022-12-28T10:02
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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украина
стирол
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
Украинские войска выпустили по Горловке еще шесть снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке еще шесть снарядов