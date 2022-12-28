09:51 28.12.2022 (обновлено: 10:00 28.12.2022)
ВСУ за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 13 крупнокалиберных снарядов
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку 13 крупнокалиберными снарядами
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 13 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 06.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09.00 - населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 9.20 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 9.30 - по Калининскому району Горловки пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.