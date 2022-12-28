https://ria.ru/20221228/obstrel-1841817032.html

ВСУ за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 13 крупнокалиберных снарядов

ВСУ за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 13 крупнокалиберных снарядов - РИА Новости, 28.12.2022

ВСУ за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 13 крупнокалиберных снарядов

Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 13 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T09:51

2022-12-28T09:51

2022-12-28T10:00

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg

ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 13 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09.00 - населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 9.20 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 9.30 - по Калининскому району Горловки пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221227/obstrel-1841782593.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, горловка, донецкая народная республика, происшествия