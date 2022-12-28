https://ria.ru/20221228/nalogi-1841902788.html
Путин подписал закон о налогообложении в четырех новых регионах России
Путин подписал закон о налогообложении в четырех новых регионах России - РИА Новости, 28.12.2022
Путин подписал закон о налогообложении в четырех новых регионах России
Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях налогообложения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:07
2022-12-28T14:07
2022-12-28T14:07
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях налогообложения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон предоставляет правительству РФ право в 2023 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие особенности применения законодательства о налогах и сборах в этих четырех новых регионах России. В частности, это касается порядка постановки на налоговый учет, порядка перехода на специальные налоговые режимы, порядка учета расходов предпринимателей, установления оснований и условий неприменения ответственности за нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета). При этом самим регионам предоставляется право своими законами в 2023-2024 годах снижать до 0% для всех или отдельных категорий налогоплательщиков ставки налога при применении упрощенной или патентной системы налогообложения. Закон также обязывает организации и индивидуальных предпринимателей в этих регионах начать применять контрольно-кассовую технику в расчетах с 1 февраля 2025 года. При этом правительство РФ будет вправе отложить этот срок, но не более чем на три года.
https://ria.ru/20221225/nalog-1841195858.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, владимир путин, экономика
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Владимир Путин, Экономика
Путин подписал закон о налогообложении в четырех новых регионах России
Путин подписал закон об особенностях налогообложения в четырех новых регионах России
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях налогообложения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Документ опубликован на официальном портале
правовой информации.
Закон предоставляет правительству РФ право в 2023 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие особенности применения законодательства о налогах и сборах в этих четырех новых регионах России.
В частности, это касается порядка постановки на налоговый учет, порядка перехода на специальные налоговые режимы, порядка учета расходов предпринимателей, установления оснований и условий неприменения ответственности за нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета).
При этом самим регионам предоставляется право своими законами в 2023-2024 годах снижать до 0% для всех или отдельных категорий налогоплательщиков ставки налога при применении упрощенной или патентной системы налогообложения.
Закон также обязывает организации и индивидуальных предпринимателей в этих регионах начать применять контрольно-кассовую технику в расчетах с 1 февраля 2025 года. При этом правительство РФ будет вправе отложить этот срок, но не более чем на три года.