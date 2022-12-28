https://ria.ru/20221228/nalogi-1841902788.html

Путин подписал закон о налогообложении в четырех новых регионах России

Путин подписал закон о налогообложении в четырех новых регионах России - РИА Новости, 28.12.2022

Путин подписал закон о налогообложении в четырех новых регионах России

Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях налогообложения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:07

2022-12-28T14:07

2022-12-28T14:07

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях налогообложения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон предоставляет правительству РФ право в 2023 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие особенности применения законодательства о налогах и сборах в этих четырех новых регионах России. В частности, это касается порядка постановки на налоговый учет, порядка перехода на специальные налоговые режимы, порядка учета расходов предпринимателей, установления оснований и условий неприменения ответственности за нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета). При этом самим регионам предоставляется право своими законами в 2023-2024 годах снижать до 0% для всех или отдельных категорий налогоплательщиков ставки налога при применении упрощенной или патентной системы налогообложения. Закон также обязывает организации и индивидуальных предпринимателей в этих регионах начать применять контрольно-кассовую технику в расчетах с 1 февраля 2025 года. При этом правительство РФ будет вправе отложить этот срок, но не более чем на три года.

https://ria.ru/20221225/nalog-1841195858.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, владимир путин, экономика