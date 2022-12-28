https://ria.ru/20221228/minobrnauki-1842057219.html

Минобрнауки рекомендовало начать военную подготовку в вузах с 1 сентября

Минобрнауки рекомендовало начать военную подготовку в вузах с 1 сентября - РИА Новости, 28.12.2022

Минобрнауки рекомендовало начать военную подготовку в вузах с 1 сентября

Модуль "Основы военной подготовки" рекомендуется включить в образовательные программы вузов с 1 сентября следующего года, сообщили в пресс-службе Министерства... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T22:46

2022-12-28T22:46

2022-12-28T23:41

общество

россия

образование

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Модуль "Основы военной подготовки" рекомендуется включить в образовательные программы вузов с 1 сентября следующего года, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России."Модуль рекомендуется к включению в образовательные программы с 1 сентября 2023 года", — говорится в заявлении.На минувшей неделе Минобрнауки заявило, что разработало совместно с Минобороны курс по основам военной подготовки для включения в программы бакалавриата и специалитета российских вузов. В ведомстве отметили, что такая программа поможет сформировать навыки, как создать и поддерживать в повседневной жизни и на работе безопасные условия, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.В тематический план вошли разделы об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России, особенностях развития международных отношений, о правовых основах прохождения военной службы, строевой подготовке, об основах тактической, медицинской подготовки.Уточняется, что модуль по основам военной подготовки разработали по поручению президента и правительства.

https://ria.ru/20221222/programma-1840675732.html

https://ria.ru/20221115/shkola-1831554328.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, образование, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), министерство обороны рф (минобороны рф)