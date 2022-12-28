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Минобрнауки рекомендовало начать военную подготовку в вузах с 1 сентября - РИА Новости, 28.12.2022
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Минобрнауки рекомендовало начать военную подготовку в вузах с 1 сентября
Минобрнауки рекомендовало начать военную подготовку в вузах с 1 сентября - РИА Новости, 28.12.2022
Минобрнауки рекомендовало начать военную подготовку в вузах с 1 сентября
Модуль "Основы военной подготовки" рекомендуется включить в образовательные программы вузов с 1 сентября следующего года, сообщили в пресс-службе Министерства... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T22:46
2022-12-28T23:41
общество
россия
образование
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Модуль "Основы военной подготовки" рекомендуется включить в образовательные программы вузов с 1 сентября следующего года, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России."Модуль рекомендуется к включению в образовательные программы с 1 сентября 2023 года", — говорится в заявлении.На минувшей неделе Минобрнауки заявило, что разработало совместно с Минобороны курс по основам военной подготовки для включения в программы бакалавриата и специалитета российских вузов. В ведомстве отметили, что такая программа поможет сформировать навыки, как создать и поддерживать в повседневной жизни и на работе безопасные условия, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.В тематический план вошли разделы об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России, особенностях развития международных отношений, о правовых основах прохождения военной службы, строевой подготовке, об основах тактической, медицинской подготовки.Уточняется, что модуль по основам военной подготовки разработали по поручению президента и правительства.
https://ria.ru/20221222/programma-1840675732.html
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общество, россия, образование, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), министерство обороны рф (минобороны рф)
Общество, Россия, Образование, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
22:46 28.12.2022 (обновлено: 23:41 28.12.2022)
 
Минобрнауки рекомендовало начать военную подготовку в вузах с 1 сентября

Минобрнауки рекомендовало вузам включить курс по военной подготовке с 1 сентября 2023 года

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкВход в здание Министерства образования и науки России
Вход в здание Министерства образования и науки России - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Модуль "Основы военной подготовки" рекомендуется включить в образовательные программы вузов с 1 сентября следующего года, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.
"Модуль рекомендуется к включению в образовательные программы с 1 сентября 2023 года", — говорится в заявлении.
Урок в школе
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В программу школьного образования включат начальную военную подготовку
На минувшей неделе Минобрнауки заявило, что разработало совместно с Минобороны курс по основам военной подготовки для включения в программы бакалавриата и специалитета российских вузов.
В ведомстве отметили, что такая программа поможет сформировать навыки, как создать и поддерживать в повседневной жизни и на работе безопасные условия, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
В тематический план вошли разделы об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России, особенностях развития международных отношений, о правовых основах прохождения военной службы, строевой подготовке, об основах тактической, медицинской подготовки.
Уточняется, что модуль по основам военной подготовки разработали по поручению президента и правительства.
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