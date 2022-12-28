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Российские войска уничтожили 70 украинских военных в районе Угледара

Российские войска уничтожили 70 украинских военных в районе Угледара - РИА Новости, 28.12.2022

Российские войска уничтожили 70 украинских военных в районе Угледара

ВС РФ в районе Угледара в ДНР за сутки уничтожили более 70 украинских военных и иностранных наемников, а также семь единиц техники, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:32

2022-12-28T14:32

2022-12-28T14:35

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. ВС РФ в районе Угледара в ДНР за сутки уничтожили более 70 украинских военных и иностранных наемников, а также семь единиц техники, сообщило Минобороны России."На Южнодонецком направлении нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наемников в районе города Угледар Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 70 украинских военнослужащих и наемников, пять боевых бронированных машин и два пикапа", - сообщили в Минобороны.

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2022

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