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Российские войска уничтожили 70 украинских военных в районе Угледара - РИА Новости, 28.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские войска уничтожили 70 украинских военных в районе Угледара
Российские войска уничтожили 70 украинских военных в районе Угледара - РИА Новости, 28.12.2022
Российские войска уничтожили 70 украинских военных в районе Угледара
ВС РФ в районе Угледара в ДНР за сутки уничтожили более 70 украинских военных и иностранных наемников, а также семь единиц техники, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:32
2022-12-28T14:35
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. ВС РФ в районе Угледара в ДНР за сутки уничтожили более 70 украинских военных и иностранных наемников, а также семь единиц техники, сообщило Минобороны России."На Южнодонецком направлении нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наемников в районе города Угледар Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 70 украинских военнослужащих и наемников, пять боевых бронированных машин и два пикапа", - сообщили в Минобороны.
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
14:32 28.12.2022 (обновлено: 14:35 28.12.2022)
 
Российские войска уничтожили 70 украинских военных в районе Угледара

Минобороны: российские войска уничтожили 70 украинских военных и технику в районе Угледара

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне проведения СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа артиллерийских расчетов в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. ВС РФ в районе Угледара в ДНР за сутки уничтожили более 70 украинских военных и иностранных наемников, а также семь единиц техники, сообщило Минобороны России.
"На Южнодонецком направлении нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наемников в районе города Угледар Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 70 украинских военнослужащих и наемников, пять боевых бронированных машин и два пикапа", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 декабря, 16:06Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
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