https://ria.ru/20221228/metallurgiya-1841850987.html

Итоги года: российская металлургия испытала культурный шок от новых рынков

Итоги года: российская металлургия испытала культурный шок от новых рынков - РИА Новости, 28.12.2022

Итоги года: российская металлургия испытала культурный шок от новых рынков

Китайский иероглиф, означающий "кризис", состоит из двух знаков: "опасность" и "возможность". Уходящий 2022-й заставил российских металлургов в полной мере... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:49

2022-12-28T11:49

2022-12-28T11:49

новый год — 2023

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589359826_0:0:3036:1707_1920x0_80_0_0_9bc2a97289637a1517aa7405132118c0.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Китайский иероглиф, означающий "кризис", состоит из двух знаков: "опасность" и "возможность". Уходящий 2022-й заставил российских металлургов в полной мере прочувствовать эту истину не только из-за необходимости философски переосмыслить свалившиеся на них трудности, но и потому, что курс на Запад перекрыл новый "железный занавес", и пришлось спешно осваивать "китайскую грамоту". Февраль превратил золотые горы в черепки. Металлурги из дивидендных султанов превратились в просителей и неожиданно оказались между санкционной Сциллой и государевой Харибдой. С одной стороны - потеря премиальных рынков и отказ западных компаний поставлять необходимое оборудование, а с другой - повышение фискальной нагрузки, крепкий рубль и попытки стимулировать потребление металла внутри страны. Минпромторг в стратегии развития металлургического сектора до 2030 года дал российской промышленности восемь лет на восстановление. Власти полагают, что еще два года компании будут адаптироваться к санкциям, остальные пять – переориентировать логистику и выходить на новые рынки. Но такой "рехаб" встанет металлургам в копеечку. Так, "Северсталь" оценивала затраты на логистику в 40% от стоимости своей продукции: "билеты" в Азию резко подорожали, а избыточные мощности китайской промышленности вынудили российских металлургов объявить бессрочную распродажу. Вторит конкуренту и его коллега по горячему цеху – основной владелец НЛМК Владимир Лисин: по его оценке, Россия экспортировала до 40% от всей продукции, производимой металлургическим сектором, сейчас же он стал "почти бессмысленным". Санкции не ржавеют После начала специальной военной операции на Украине 24 февраля западные страны начали массированную санкционную атаку на экономику России. Металлурги восприняли новые ограничения особенно остро, считает аналитик "Финам" Алексей Калачев. "Российская сталь в этом году почти полностью потеряла европейский рынок после введения ЕС запрета на импорт из России стали и металлопродукции", - говорит он. В марте Европа запретила импортировать продукцию из железа и стали, произведенную в России. При этом в октябре европейские чиновники утвердили уже восьмой пакет санкций, который должен был включать запрет на импорт из России полуфабрикатов для металлургии. Однако призыв занимающихся производством стального проката локальных компаний, которые традиционно получали до 80% необходимого сырья из России и Украины, временно остановил Евросоюз, заставив его отложить запрет на импорт стальных полуфабрикатов до 2024 года. По итогам 2022 года, согласно оценкам Калачева, совокупные убытки российских металлургов от санкций составят около 9 миллиардов долларов. "Только продажи "Северстали" в Европе в 2021 году составили почти 4 миллиарда долларов, продажи НЛМК в ЕС – 2,8 миллиарда долларов, чуть менее чем по 1 миллиарду долларов – у "Евраза" и ММК, и около 500 миллионов долларов – у "Мечела", - объясняет подсчеты аналитик. От разорения сталеваров спасут новые рынки, считают власти. Россия намерена развивать поставки металлопродукции в Турцию, Иран, Китай, Индию а также страны Северной и Западной Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, рассказывал вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. Но питать лишние надежды не стоит, уверен Калачев. "Рынки Юго-Восточной Азии, куда перенаправляют свой экспорт другие сырьевые сектора, оказался неподходящим для стали. Достаточно упомянуть, что именно в этом регионе расположено более 70% мировых сталелитейных мощностей. На Китай приходится более половины мирового производства стали, а металлургическая отрасль Индии – одна из самых быстрорастущих в мире. Здесь есть спрос на руду и уголь, но продать металлопродукцию без большого дисконта невозможно", - считает аналитик "Финам". Империя наносит ответный удар Деньги любят тишину, но звон золота в карманах металлургов весь 2021 год был слишком громким, и возмездие не заставило себя ждать. Еще в России появился новый акциз - на жидкую сталь, 2022 год был посвящен спорам вокруг него и его корректировке. "В начале года ММК, НЛМК, "Северсталь", каждый из них отдельно, предварительно оценивали собственные потери от увеличения налоговой нагрузки в диапазоне от 200 миллионов долларов до 300 миллионов. Сколько получилось в реальности, сказать трудно", - напоминает Калачев. И власти даже как будто прислушались к жалобам бизнеса. В течение года Минпромторг освободил от уплаты акциза на сталь 16 предприятий, обещая расширить этот список, а Мантуров обратился к президенту с просьбой акциз скорректировать. В итоге в ноябре налог пересмотрели и отвязали его формулу от доллара: планка отсечения была установлена в 30 тысяч рублей вместо 300 долларов за тонну. Добавило седых волос металлургам и повышение НДПИ на железную руду и коксующийся уголь. Общие потери от возросшей налоговой нагрузки обещают быть драматичными. "Согласно нашим расчетам, введение акциза на жидкую сталь и повышение НДПИ на железную руду и коксующийся уголь приведут к потере 28% EBITDA у ММК, 10% у Северстали и 9% у НЛМК", - отмечает ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов. Совладелец "Северстали" Алексей Мордашов еще более конкретен: уплата акциза на сталь в 2023 году составит, по его оценке, 25-30% от прибыли компании. Новая надежда Но главный вызов нового года для металлургов – все же не выросшая налоговая нагрузка и даже не работа в условиях санкций, а падение внутреннего спроса. Так, по прогнозу Всемирной ассоциации стали, потребление металла в России только в уходящем году упадет на 20%, до 35,1 миллиона тонн, против 43,9 миллиона тонн в 2021 году. "Северсталь" в своих оценках чуть более оптимистична. В компании полагают, что внутренний рынок способен потребить 40 миллионов тонн металла при производственных возможностях в 70 миллионов тонн продукции. Самый драматичный прогноз внутреннего потребления дал глава РСПП Александр Шохин: "Внутренний рынок 3 миллиона может поглотить, остальное куда? На склад? Сокращать людей?". Власти видят два основных пути выхода из кризиса: закупки в госрезерв и расширение применения металлоконструкций в строительстве. Также Минпромторг предлагал провести модернизацию ЖКХ и реализовать крупные инфраструктурные проекты - расширение Байкало-Амурской магистрали (БАМа), строительство новых газо- и нефтепроводов в АТР. Вместе с тем независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов полагает, что Новый год принесет рост спроса на металлы. По его словам, можно прогнозировать активное оживление в машиностроении, тенденцию к росту в новом году будут демонстрировать автопром и станкостроение на фоне ухода иностранных игроков. "Добыча нефти и природного газа и энергетика будут вести себя достаточно спокойно в силу неопределенности с влиянием введенных и ожидаемых санкций. Тем не менее, пока нет оснований говорить о полной заморозке ранее анонсированных в них инвестиционных проектов, поэтому пока можно говорить о стабильности с их стороны спроса на трубы и иные полуфабрикаты, необходимые для обустройства месторождений, создания и ремонта на них технологической инфраструктуры", - обнадеживает эксперт.

https://ria.ru/20221226/metall-1841319404.html

https://ria.ru/20221226/biznes-1841262987.html

https://ria.ru/20221215/investitsii-1838968773.html

https://ria.ru/20221228/zoloto-1841812571.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия