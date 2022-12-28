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Киберэксперт раскрыл, как Telegram и WhatsApp шпионят за пользователями - РИА Новости, 28.12.2022
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Киберэксперт раскрыл, как Telegram и WhatsApp шпионят за пользователями
Киберэксперт раскрыл, как Telegram и WhatsApp шпионят за пользователями - РИА Новости, 28.12.2022
Киберэксперт раскрыл, как Telegram и WhatsApp шпионят за пользователями
Пользователи мессенджеров могут стать жертвами слежки, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T03:18
2022-12-28T03:18
технологии
telegram
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Пользователи мессенджеров могут стать жертвами слежки, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов.Так, отметил эксперт, с помощью функции "Найти людей рядом" в Telegram хакеры написали скрипт, который позволяет определять точное местоположение людей. А уязвимости WhatsApp дают злоумышленникам возможность собрать о пользователе значительный объем данных. Кроме того, подчеркнул Степанов, мошенники могут рассылать спам и ботов для сбора информации о местоположении смартфона, а также кражи банковских данных.Специалист посоветовал на этом фоне использовать геолокацию только по необходимости, осуществлять вход в учетную запись по двухфакторной аутентификации, а также ограничить группы лиц, которые могут отправлять сообщения и добавлять в чаты.
https://ria.ru/20221130/whatsapp-1835153118.html
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технологии, telegram, whatsapp inc.
Технологии, Telegram, WhatsApp Inc.
03:18 28.12.2022
 
Киберэксперт раскрыл, как Telegram и WhatsApp шпионят за пользователями

Киберэксперт Степанов предупредил пользователей Telegram и WhatsApp об угрозе слежки

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Пользователи мессенджеров могут стать жертвами слежки, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов.
Так, отметил эксперт, с помощью функции "Найти людей рядом" в Telegram хакеры написали скрипт, который позволяет определять точное местоположение людей. А уязвимости WhatsApp дают злоумышленникам возможность собрать о пользователе значительный объем данных. Кроме того, подчеркнул Степанов, мошенники могут рассылать спам и ботов для сбора информации о местоположении смартфона, а также кражи банковских данных.
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 04:05
Киберэксперт раскрыл, как проверить, сидят ли в вашем WhatsApp посторонние
Специалист посоветовал на этом фоне использовать геолокацию только по необходимости, осуществлять вход в учетную запись по двухфакторной аутентификации, а также ограничить группы лиц, которые могут отправлять сообщения и добавлять в чаты.
 
ТехнологииTelegramWhatsApp Inc.
 
 
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