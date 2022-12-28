https://ria.ru/20221228/messendzhery-1841789185.html

Киберэксперт раскрыл, как Telegram и WhatsApp шпионят за пользователями

Киберэксперт раскрыл, как Telegram и WhatsApp шпионят за пользователями - РИА Новости, 28.12.2022

Киберэксперт раскрыл, как Telegram и WhatsApp шпионят за пользователями

Пользователи мессенджеров могут стать жертвами слежки, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T03:18

2022-12-28T03:18

2022-12-28T03:18

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Пользователи мессенджеров могут стать жертвами слежки, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов.Так, отметил эксперт, с помощью функции "Найти людей рядом" в Telegram хакеры написали скрипт, который позволяет определять точное местоположение людей. А уязвимости WhatsApp дают злоумышленникам возможность собрать о пользователе значительный объем данных. Кроме того, подчеркнул Степанов, мошенники могут рассылать спам и ботов для сбора информации о местоположении смартфона, а также кражи банковских данных.Специалист посоветовал на этом фоне использовать геолокацию только по необходимости, осуществлять вход в учетную запись по двухфакторной аутентификации, а также ограничить группы лиц, которые могут отправлять сообщения и добавлять в чаты.

https://ria.ru/20221130/whatsapp-1835153118.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, telegram, whatsapp inc.