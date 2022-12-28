https://ria.ru/20221228/messendzhery-1841789185.html
Киберэксперт раскрыл, как Telegram и WhatsApp шпионят за пользователями
Киберэксперт раскрыл, как Telegram и WhatsApp шпионят за пользователями - РИА Новости, 28.12.2022
Киберэксперт раскрыл, как Telegram и WhatsApp шпионят за пользователями
Пользователи мессенджеров могут стать жертвами слежки, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T03:18
2022-12-28T03:18
2022-12-28T03:18
технологии
telegram
whatsapp inc.
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9124ad9d0a9f66f995dd5016e9bbc6ac.jpg
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Пользователи мессенджеров могут стать жертвами слежки, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов.Так, отметил эксперт, с помощью функции "Найти людей рядом" в Telegram хакеры написали скрипт, который позволяет определять точное местоположение людей. А уязвимости WhatsApp дают злоумышленникам возможность собрать о пользователе значительный объем данных. Кроме того, подчеркнул Степанов, мошенники могут рассылать спам и ботов для сбора информации о местоположении смартфона, а также кражи банковских данных.Специалист посоветовал на этом фоне использовать геолокацию только по необходимости, осуществлять вход в учетную запись по двухфакторной аутентификации, а также ограничить группы лиц, которые могут отправлять сообщения и добавлять в чаты.
https://ria.ru/20221130/whatsapp-1835153118.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_9e8ae788914e756b766cf2bb62db1bc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, telegram, whatsapp inc.
Технологии, Telegram, WhatsApp Inc.
Киберэксперт раскрыл, как Telegram и WhatsApp шпионят за пользователями
Киберэксперт Степанов предупредил пользователей Telegram и WhatsApp об угрозе слежки