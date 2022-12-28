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Лавров объяснил, почему счел слова представителя Пентагона угрозой Путину - РИА Новости, 28.12.2022
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Лавров объяснил, почему счел слова представителя Пентагона угрозой Путину
Лавров объяснил, почему счел слова представителя Пентагона угрозой Путину - РИА Новости, 28.12.2022
Лавров объяснил, почему счел слова представителя Пентагона угрозой Путину
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему расценил осеннее заявление анонимных представителей Пентагона как угрозу в адрес Владимира Путина. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T21:02
2022-12-28T23:53
в мире
россия
украина
сергей лавров
сша
министерство обороны сша
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему расценил осеннее заявление анонимных представителей Пентагона как угрозу в адрес Владимира Путина. Об этом он рассказал в программе "Большая игра" на Первом канале.В сентябре журнал Newsweek со ссылкой на анонимных представителей Министерства обороны США опубликовал статью, в которой говорилось о возможном реагировании Вашингтона на гипотетическое применение ядерного оружия со стороны Москвы. Среди рассматриваемых "сумасшедших вариантов" — нанесение так называемого обезглавливающего удара "по сердцу Кремля". Лавров тогда отреагировал на это, отметив, что в таких заявлениях, по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. По словам дипломата, он сознательно попытался гипертрофировать эту анонимную утечку. "Этот источник сказал — может, это была и она, сейчас надо политкорректно говорить: он, или она, или оно, — что такая угроза прозвучала, и в принципе Кремль не должен себя чувствовать в безопасности", — пояснил глава МИД.Он уточнил, что в полученной информации не было ничего лично про Путина, но поступила она на фоне незамолкающих "говорящих голов" (киевской власти. — Прим. ред.)."Я пользовался анонимным источником, но, в отличие от вас (вы ведь знаете ваших анонимов), я его не знаю. Знаю, что он был прорекламирован как "высокопоставленный", — добавил Лавров.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221228/amerika-1841749181.html
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в мире, россия, украина, сергей лавров, сша, министерство обороны сша, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, США, Министерство обороны США, Владимир Путин
21:02 28.12.2022 (обновлено: 23:53 28.12.2022)
 
Лавров объяснил, почему счел слова представителя Пентагона угрозой Путину

Лавров объяснил, почему счел слова анонимных представителей Пентагона угрозой Путину

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему расценил осеннее заявление анонимных представителей Пентагона как угрозу в адрес Владимира Путина. Об этом он рассказал в программе "Большая игра" на Первом канале.
В сентябре журнал Newsweek со ссылкой на анонимных представителей Министерства обороны США опубликовал статью, в которой говорилось о возможном реагировании Вашингтона на гипотетическое применение ядерного оружия со стороны Москвы. Среди рассматриваемых "сумасшедших вариантов" — нанесение так называемого обезглавливающего удара "по сердцу Кремля". Лавров тогда отреагировал на это, отметив, что в таких заявлениях, по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства.
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По словам дипломата, он сознательно попытался гипертрофировать эту анонимную утечку.
"Этот источник сказал — может, это была и она, сейчас надо политкорректно говорить: он, или она, или оно, — что такая угроза прозвучала, и в принципе Кремль не должен себя чувствовать в безопасности", — пояснил глава МИД.
Он уточнил, что в полученной информации не было ничего лично про Путина, но поступила она на фоне незамолкающих "говорящих голов" (киевской власти. — Прим. ред.).
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"Я пользовался анонимным источником, но, в отличие от вас (вы ведь знаете ваших анонимов), я его не знаю. Знаю, что он был прорекламирован как "высокопоставленный", — добавил Лавров.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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