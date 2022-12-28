https://ria.ru/20221228/lavrov-1842043537.html

Лавров рассказал о реалистичных ожиданиях на 2023 год

Лавров рассказал о реалистичных ожиданиях на 2023 год - РИА Новости, 28.12.2022

Лавров рассказал о реалистичных ожиданиях на 2023 год

Россия в 2023 году продолжит защищать благородные цели, которые имеют жизненно важное значение для народа и страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T20:56

2022-12-28T20:56

2022-12-28T20:57

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия в 2023 году продолжит защищать благородные цели, которые имеют жизненно важное значение для народа и страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, его ожидания "реалистичные". "Я убежден, что мы через наше упорство, терпение, целеустремленность будем защищать те благородные цели, причем цели, которые имеют жизненно важное значение для нашего народа, для нашей страны. Последовательно, оставаясь всегда готовыми к равноправному диалогу и к договоренностям, которые будут обеспечивать действительно равную, неделимую безопасность в Европе. Это предполагает учет интересов России", - пояснил Лавров.

https://ria.ru/20221226/medvedev-1841528223.html

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в мире, сергей лавров, россия, европа