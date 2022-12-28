20:56 28.12.2022 (обновлено: 20:57 28.12.2022)
Лавров рассказал о реалистичных ожиданиях на 2023 год
Лавров: в 2023 году Россия продолжит защищать цели, имеющие важное значение для страны
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия в 2023 году продолжит защищать благородные цели, которые имеют жизненно важное значение для народа и страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы всегда должны быть реалистами. Я не пессимист, хотя говорят, что пессимист – это хорошо информированный оптимист. Это насчет стакана – наполовину полный или наполовину пустой. Но здесь еще очень важная вещь, какая жидкость конкретно находится в стакане", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале, отвечая на вопрос о своем предсказании на будущий год.
По словам министра, его ожидания "реалистичные".
"Я убежден, что мы через наше упорство, терпение, целеустремленность будем защищать те благородные цели, причем цели, которые имеют жизненно важное значение для нашего народа, для нашей страны. Последовательно, оставаясь всегда готовыми к равноправному диалогу и к договоренностям, которые будут обеспечивать действительно равную, неделимую безопасность в Европе. Это предполагает учет интересов России", - пояснил Лавров.
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