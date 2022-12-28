https://ria.ru/20221228/kurorty-1842023406.html

"Аэрофлот" сделал курорты Минвод ближе

"Аэрофлот" сделал курорты Минвод ближе - РИА Новости, 28.12.2022

"Аэрофлот" сделал курорты Минвод ближе

С конца декабря долететь до Минеральных Вод из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, а также из Уфы, Перми, Казани и Самары стало значительно проще. В компании... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T18:56

2022-12-28T18:56

2022-12-28T18:56

аэрофлот

минеральные воды

airbus a320

airbus a321

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/122442/43/1224424382_0:183:2994:1867_1920x0_80_0_0_df307ed24523486de8ac2ee9436da56a.jpg

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. С конца декабря долететь до Минеральных Вод из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, а также из Уфы, Перми, Казани и Самары стало значительно проще. В компании "Аэрофлот" с 23 декабря действует новая программа регулярных и доступных прямых полетов к кавказским здравницам из шести регионов."Рейсы планируется выполнять на воздушных судах A320 из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и обратно — ежедневно, из Уфы, Перми, Казани и Самары — до трёх раз в неделю", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.Без переплат и пересадокЮг России с его уникальными курортами стал более доступным для жителей Урала и Поволжья. Санкт-Петербург – история особая. Оттуда и раньше летало в Минеральные Воды достаточно много самолетов различных компаний. Но с меньшим комфортом.А вот, например, из Казани, до самого недавнего времени прямой пассажирский рейс был только один. Впрочем, был вариант добираться по восемь, десять или даже двенадцать часов с пересадками – очень дорого и сердито.Популярное направлениеМежду тем, пассажиропоток в Минеральные Воды – не маленький. Так, по итогам 2022 года, по данным Ассоциации туроператоров России, это направление вошло в пятерку самых востребованных по России (вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем и Московской областью). По популярности Минеральные Воды опередили даже такие востребованные места для отдыха, как Крым и Калининград.По данным пресс-службы сервиса Туту.ру, Минеральные Воды – третье по популярности направление перелетов на новогодние праздники. Опережают только Сочи и Санкт-Петербург.Опрос туроператоров, который проводился еще в сентябре, показал, что именно курорты Кавказских Минеральных Вод существенно набрали популярность в 2022 году. Даже в самые спокойные периоды загрузка здравниц не была меньше 80%.Без пробокДолгое время дорога из аэропорта Минеральных Вод на Кисловодск считалась одной из самых загруженных не только на Северном Кавказке, но и в России. Ежедневно там проезжают более 20 тысяч автомобилей, а к 2033 году прогнозируется увеличение интенсивности движения в два раза.И вот буквально несколько дней назад, 21 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин торжественно открыл движение на участке федеральной трассы А-157 между аэропортом Минеральных Вод и Кисловодском.Этот тридцатикилометровый участок автодороги связывает аэропорт не только с Кисловодском, но и с другими городами-курортами Ставропольского края: Железноводском, Ессентуками, а также является транзитным коридором с выходом на Военно-Сухумскую дорогу в Карачаево-Черкесии. Дорога на всем протяжении стала четырехполосной. Реконструкцию завершили на два года раньше срока.То есть, добраться от аэропорта до места отдыха теперь можно без утомительных пробок или с минимальными заторами.Подлечиться, отдохнуть, покататься на лыжахКакие же возможности открываются для тех, кто решит полететь на отдых в регион Кавказских Минеральных Вод?В 29 километрах от аэропорта располагается город Ессентуки. Статус курорта он приобрел почти сто лет назад – в 1925 году. Для ценителей старины в окрестностях города есть мавзолей XIV века, от которого сохранился фундамент и часть стен. Для туристов открыты историко-краеведческий музей им. В.П.Шпаковского, а также Большой Петропавловский храмовый комплекс. В центре города работает крупнейший на Юге России фонтан площадью более 400 метров, каждую минуту поднимающий вверх более 10 тонн воды. Для людей, которые хотят поправить здоровье, работают курортный лечебный парки и грязелечебница им. Н.А. Семашко.Всего в 18 километрах от аэропорта находится уникальная здравница Железноводск. Целебные свойства местных минеральных вод были известны еще в начале XIX века. В 1820 году одиниз источников посетил Александр Пушкин. Первый санаторий был основан чуть больше ста лет назад – в 1921 году. В Железноводске лечат заболевания органов пищеварения, почек, мочевыводящих путей, нарушения обмена веществ. Здравницы города ежегодно принимают более 80 тысяч человек.Чуть подальше – в 52 километрах от аэропорта – расположен крупнейший после Сочи по количеству здравниц город Кисловодск. Главная достопримечательность города – курортный парк, площадь которого составляет 965,8 га. Это больше, чем самый крупный городской парк Великобритании (Ричмонд-парк), площадь которого 950 га. И совершенно точно больше знаменитого Версальского парка, который разместился всего на 800 га. Лечебная база Кисловодска уникальна. Там лечат заболевания сердца, нервной системы, органов дыхания. Именно это город – родина знаменитой минеральной воды "Нарзан".Всего в 20 километрах от аэропорта располагается второй по величине город Ставропольского края Пятигорск. Город называют природным музеем минеральных вод. Около сорока источников дают целебную воду пяти типов, в том числе и исключительно ценную – радоновую. Помимо лечебного, Пятигорск является центром историко-культурного, археологического, культурно-музейного, паломнического, научно-экспедиционного, спортивного, молодёжного, пешего, велосипедного, конного, охотничьего, экстремального, горного, альпинистского туризма.Кроме того, в 6 километрах по трассе лежит город, давший название аэропорту – Минеральные Воды. Город знаменит Новотерской водой, сероводородными источниками и курортной местностью "Кумагута".В трех часах езды, на расстоянии 213 километров от аэропорта располагается популярный горнолыжный курорт Архыз. Это 27 километров горных трасс – от самых сложных до доступных детям и новичкам. Работают трех-, четырех- и пятизвездочные отели.

минеральные воды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

аэрофлот, минеральные воды, airbus a320, airbus a321