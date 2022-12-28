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Около 1,2 миллиарда рублей направили на реализацию культурных проектов в МО
Около 1,2 миллиарда рублей направили на реализацию культурных проектов в МО - РИА Новости, 28.12.2022
Около 1,2 миллиарда рублей направили на реализацию культурных проектов в МО
Подмосковье в 2022 году приняло активное участие в реализации национального проекта "Культура". На развитие культурных проектов выделили около 1,2 миллиарда... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:49
2022-12-28T19:49
2022-12-28T19:49
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Подмосковье в 2022 году приняло активное участие в реализации национального проекта "Культура". На развитие культурных проектов выделили около 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360".В течение года удалось осуществить три крупных региональных проекта – "Культурная среда Подмосковья", "Творческие люди Подмосковья" и "Цифровая культура Подмосковья". Специалисты в том числе провели капитальный ремонт дома культуры "Космос" в Сергиевом Посаде. В порядок привели детские школы искусств в Дмитровском и Пушкинском городских округах и культурно-досуговый центр "Бронницы".Также свыше 5,5 тысячи сотрудников организаций культуры повысили квалификацию благодаря специализированным курсам. 39 лучших работников сельских учреждений получили поддержку от государства. А 150 детей-инвалидов, которые занимаются в образовательных учреждениях сферы культуры и культурно-досуговых учреждениях, стали лауреатами стипендий.В 2022 году в Подмосковье провели порядка 100 творческих и 30 праздничных и культурно-массовых мероприятий.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Подмосковье в 2022 году приняло активное участие в реализации национального проекта "Культура". На развитие культурных проектов выделили около 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360"
.
В течение года удалось осуществить три крупных региональных проекта – "Культурная среда Подмосковья", "Творческие люди Подмосковья" и "Цифровая культура Подмосковья". Специалисты в том числе провели капитальный ремонт дома культуры "Космос" в Сергиевом Посаде. В порядок привели детские школы искусств в Дмитровском и Пушкинском городских округах и культурно-досуговый центр "Бронницы".
Также свыше 5,5 тысячи сотрудников организаций культуры повысили квалификацию благодаря специализированным курсам. 39 лучших работников сельских учреждений получили поддержку от государства. А 150 детей-инвалидов, которые занимаются в образовательных учреждениях сферы культуры и культурно-досуговых учреждениях, стали лауреатами стипендий.
В 2022 году в Подмосковье провели порядка 100 творческих и 30 праздничных и культурно-массовых мероприятий.