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Около 1,2 миллиарда рублей направили на реализацию культурных проектов в МО

Около 1,2 миллиарда рублей направили на реализацию культурных проектов в МО - РИА Новости, 28.12.2022

Около 1,2 миллиарда рублей направили на реализацию культурных проектов в МО

Подмосковье в 2022 году приняло активное участие в реализации национального проекта "Культура". На развитие культурных проектов выделили около 1,2 миллиарда... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:49

2022-12-28T19:49

2022-12-28T19:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Подмосковье в 2022 году приняло активное участие в реализации национального проекта "Культура". На развитие культурных проектов выделили около 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360".В течение года удалось осуществить три крупных региональных проекта – "Культурная среда Подмосковья", "Творческие люди Подмосковья" и "Цифровая культура Подмосковья". Специалисты в том числе провели капитальный ремонт дома культуры "Космос" в Сергиевом Посаде. В порядок привели детские школы искусств в Дмитровском и Пушкинском городских округах и культурно-досуговый центр "Бронницы".Также свыше 5,5 тысячи сотрудников организаций культуры повысили квалификацию благодаря специализированным курсам. 39 лучших работников сельских учреждений получили поддержку от государства. А 150 детей-инвалидов, которые занимаются в образовательных учреждениях сферы культуры и культурно-досуговых учреждениях, стали лауреатами стипендий.В 2022 году в Подмосковье провели порядка 100 творческих и 30 праздничных и культурно-массовых мероприятий.

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московская область (подмосковье)