https://ria.ru/20221228/kultura-1841891172.html

Опрос ВЦИОМ: 11 процентов россиян сталкивались с культурой отмены в жизни

Опрос ВЦИОМ: 11 процентов россиян сталкивались с культурой отмены в жизни - РИА Новости, 28.12.2022

Опрос ВЦИОМ: 11 процентов россиян сталкивались с культурой отмены в жизни

Проявление "культуры отмены" в отношении России и россиян фиксируют 42% граждан, 11% сообщили, что лично сталкивались с ней в повседневной жизни, следует из... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:37

2022-12-28T13:37

2022-12-28T13:37

россия

вциом

общество

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838058087_0:40:3476:1995_1920x0_80_0_0_e9fb0cbae57cc0d99210552b91080ee9.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Проявление "культуры отмены" в отношении России и россиян фиксируют 42% граждан, 11% сообщили, что лично сталкивались с ней в повседневной жизни, следует из результатов опроса ВЦИОМ. По данным на декабрь 2022 года, 43% респондентов слышали о таком понятии, как "культура отмены", при этом в апреле 2022 года доля таких россиян составляла 25%. Четверть граждан понимают это понятие, как исключение личности из социума, игнорирование объекта в социуме, каждый пятый считает, что это запрет русской культуры, в том числе отмена выставок, гастролей и так далее, 9% - сообщили, что понимают под "культурой отмены" запрет всего русского, 5% сказали, что это глупо и неправильно, столько же определили "культуру отмены" как осуждение или обвинение кого-то, 4% сообщили, что это фашизм и национализм, 2% - назвали запретом альтернативного мнения и столько же отказом признавать достижения. Затруднились с ответом 23%. Фиксируют проявление "культуры отмены" в отношении россиян и России 42% граждан, 43% отметили, что не фиксируют. На вопрос, сталкивались ли они с фактами "культуры отмены" в отношении себя как гражданина РФ в повседневной жизни, 11% ответили положительно, не сталкивались 86%. Половина опрошенных (53%) считает, что российские власти должны противодействовать "культуре отмены" в адрес России, стремиться к изменению политики в отношении страны, треть (30%) сообщила, что можно не обращать внимания на подобную политику и ничего не предпринимать. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 21 декабря с участием 1600 человек от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20221217/novak-1839440142.html

https://ria.ru/20221014/kultura-1824083487.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вциом, общество, культура