https://ria.ru/20221228/kosovo-1842006899.html

США и ЕС призвали к срочной деэскалации напряженной ситуации в Косово

США и ЕС призвали к срочной деэскалации напряженной ситуации в Косово - РИА Новости, 28.12.2022

США и ЕС призвали к срочной деэскалации напряженной ситуации в Косово

США и ЕС призывают все стороны возникшей "напряженной ситуации" в Косово к немедленной деэскалации, просят воздержаться от провокаций, угроз и запугиваний,... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T18:16

2022-12-28T18:16

2022-12-28T18:16

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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. США и ЕС призывают все стороны возникшей "напряженной ситуации" в Косово к немедленной деэскалации, просят воздержаться от провокаций, угроз и запугиваний, говорится в совместном заявлении заместителя официального представителя госдепа США Веданта Пателя и представителя пресс-службы Еврокомиссии Набилы Массрали. "Мы призываем всех к максимальной сдержанности, принять немедленное действие к безоговорочной деэскалации ситуации, воздержаться от провокаций, угроз или запугиваний", - отмечается в сообщении. По их словам, США и ЕС работают с президентом Сербии Александом Вучичем и "премьером" самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти над поиском "политического решения" и снижения напряженности. В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В сербском сегменте соцсетей распространяются видеозаписи движения военной техники в муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС. В ответ минобороны Сербии передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в Косово и Метохию сил ограниченного контингента до 1 тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244. Ряд стран ЕС - Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния - не признают Косово.

https://ria.ru/20221226/kosovo-1841490879.html

https://ria.ru/20221222/aktsiya-1840595441.html

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в мире, альбин курти, косово, сша, сербия, евросоюз, совет евросоюза, еврокомиссия