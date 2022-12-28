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Задержанного в Косово экс-полицейского Пантича переведут под домашний арест

Задержанного в Косово экс-полицейского Пантича переведут под домашний арест - РИА Новости, 28.12.2022

Задержанного в Косово экс-полицейского Пантича переведут под домашний арест

Задержанный косовоалбанскими властями бывший полицейский-серб Деян Пантич будет переведен под домашний арест, передает агентство Рейтер со ссылкой на суд. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:06

2022-12-28T15:06

2022-12-28T15:06

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Задержанный косовоалбанскими властями бывший полицейский-серб Деян Пантич будет переведен под домашний арест, передает агентство Рейтер со ссылкой на суд. "Бывший косовский полицейский-серб Деян Пантич, чье задержание усилило напряженность в отношениях между Приштиной и Белградом, будет освобожден из-под стражи и помещен под домашний арест", - сообщил агентству Рейтер в среду представитель суда Приштины. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами-сербами из косовской полиции на севере края подал в отставку в ноябре, а 10 декабря был задержан на КПП "Ярине" по подозрению в терроризме. С того времени Пантич находился в опорном пункте полиции близ этого КПП, и только 13 декабря власти в Приштине разрешили передать ему лекарства от хронических заболеваний. В ответ на это 10 декабря сербы на севере Косово возвели баррикады и дежурили на трассах в круглосуточном режиме. -0-

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Кирилл Волков

в мире, косово, сербия