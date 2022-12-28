https://ria.ru/20221228/kosovo-1841927658.html
Задержанного в Косово экс-полицейского Пантича переведут под домашний арест
Задержанного в Косово экс-полицейского Пантича переведут под домашний арест - РИА Новости, 28.12.2022
Задержанного в Косово экс-полицейского Пантича переведут под домашний арест
Задержанный косовоалбанскими властями бывший полицейский-серб Деян Пантич будет переведен под домашний арест, передает агентство Рейтер со ссылкой на суд. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:06
2022-12-28T15:06
2022-12-28T15:06
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Задержанный косовоалбанскими властями бывший полицейский-серб Деян Пантич будет переведен под домашний арест, передает агентство Рейтер со ссылкой на суд. "Бывший косовский полицейский-серб Деян Пантич, чье задержание усилило напряженность в отношениях между Приштиной и Белградом, будет освобожден из-под стражи и помещен под домашний арест", - сообщил агентству Рейтер в среду представитель суда Приштины. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами-сербами из косовской полиции на севере края подал в отставку в ноябре, а 10 декабря был задержан на КПП "Ярине" по подозрению в терроризме. С того времени Пантич находился в опорном пункте полиции близ этого КПП, и только 13 декабря власти в Приштине разрешили передать ему лекарства от хронических заболеваний. В ответ на это 10 декабря сербы на севере Косово возвели баррикады и дежурили на трассах в круглосуточном режиме. -0-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, сербия
Задержанного в Косово экс-полицейского Пантича переведут под домашний арест
Косовского экс-полицейского Пантича, этнического серба, переведут под домашний арест
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Задержанный косовоалбанскими властями бывший полицейский-серб Деян Пантич будет переведен под домашний арест, передает агентство Рейтер со ссылкой на суд.
"Бывший косовский полицейский-серб Деян Пантич, чье задержание усилило напряженность в отношениях между Приштиной
и Белградом
, будет освобожден из-под стражи и помещен под домашний арест", - сообщил агентству Рейтер в среду представитель суда Приштины.
Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами-сербами из косовской полиции на севере края подал в отставку в ноябре, а 10 декабря был задержан на КПП "Ярине" по подозрению в терроризме. С того времени Пантич находился в опорном пункте полиции близ этого КПП, и только 13 декабря власти в Приштине разрешили передать ему лекарства от хронических заболеваний. В ответ на это 10 декабря сербы на севере Косово возвели баррикады и дежурили на трассах в круглосуточном режиме. -0-