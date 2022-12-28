https://ria.ru/20221228/koronavirus-1841995942.html

Китайские врачи рассказали о хаосе в больницах из-за пациентов с COVID-19

Китайские врачи рассказали о хаосе в больницах из-за пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 28.12.2022

Китайские врачи рассказали о хаосе в больницах из-за пациентов с COVID-19

Врачи в Китае сообщают о царящем в больницах хаосе из-за большого числа пациентов с COVID-19, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T17:56

2022-12-28T17:56

2022-12-28T18:45

распространение коронавируса

в мире

китай

пекин

шэньян

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Врачи в Китае сообщают о царящем в больницах хаосе из-за большого числа пациентов с COVID-19, сообщает телеканал Sky News. По словам трех медицинских работников, которые поговорили с телеканалом на условиях анонимности, отделения неотложной помощи в больницах "забиты" пациентами."Машин скорой помощи не хватает. Аппараты ИВЛ и кислородные аппараты в реанимации повсюду", - заявил врач одной из больниц города Шэньян. Он отметил, что отделения неотложной помощи заполнены "в десятки раз сильнее, чем обычно", а пожилым людям очень сложно попасть с больницу.Медработники также сообщили, что наблюдается высокий уровень смертности.По словам врача из больницы в Пекине, медучреждения испытывают огромное давление из-за количества пациентов, при этом многие врачи и медперсонал заболевают."В отделении не хватает персонала, так как у всех медсестер положительный результат на COVID-19. Сейчас одному человеку приходится дежурить по несколько дней", - заявил он.Третий врач сообщил, что пациентам приходится по долгу ждать приема.Ранее агентство Блумберг сообщило, что почти 37 миллионов человек могли за одни сутки заразиться коронавирусом в Китае на этой неделе, что делает вспышку заболевания на сегодняшний день в стране самой крупной в мире. Согласно неназванным источникам агентства, которые участвовали в совещании национальной комиссии по здравоохранению Китая, до 248 миллионов человек, или почти 18% населения, скорее всего, заразились коронавирусом в первые 20 дней декабря. Если эти данные подтвердятся, то будет побит установленный в январе 2022 года предыдущий рекорд - 4 миллиона заразившихся за сутки.Несмотря на то что противоэпидемиологический контроль в Китае остается одним из самых строгих в мире, в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. С начала ноября в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19 целые районы во многих городах страны были закрыты на карантин, а их жители должны были проходить регулярное ПЦР-тестирование. На этом фоне в конце ноября в целом ряде крупнейших городов Китая - Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Ухане - прошли протесты против слишком строгих антиковидных ограничений, демонстранты требовали немедленно отменить локдауны и прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать реализацию политики смягчения противоэпидемиологических мер. После этого власти начали проводить политику по ослаблению мер.Совместный механизм профилактики и контроля эпидемии коронавирусной инфекции государственного совета КНР 7 декабря выпустил заявление, в котором сообщалось о введении мер оптимизации противоэпидемиологической политики на фоне острого недовольства населения слишком строгой политикой "нулевой терпимости" к COVID-19. Меры включают отмену неизбирательного всеобщего ПЦР-тестирования, возможность оставаться в домашней изоляции при бессимптомном и легком протекании болезни, отмену ограничений на онлайн- и офлайн-покупки жаропонижающих средств и ускорение вакцинации людей старшего возраста.Позже китайские власти решили прекратить использовать приложение для отслеживания междугородних перемещений пассажиров, которое действовало почти с самого начала пандемии в 2020 году в рамках борьбы с распространением эпидемии, а позже прекратили публиковать данные о количестве бессимптомных случаев заражения COVID-19.

https://ria.ru/20221223/koronavirus-1840734057.html

https://ria.ru/20221228/koronavirus-1841837937.html

китай

пекин

шэньян

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, китай, пекин, шэньян, здоровье - общество