https://ria.ru/20221228/koronavirus-1841995942.html
Китайские врачи рассказали о хаосе в больницах из-за пациентов с COVID-19
Китайские врачи рассказали о хаосе в больницах из-за пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 28.12.2022
Китайские врачи рассказали о хаосе в больницах из-за пациентов с COVID-19
Врачи в Китае сообщают о царящем в больницах хаосе из-за большого числа пациентов с COVID-19, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:56
2022-12-28T17:56
2022-12-28T18:45
распространение коронавируса
в мире
китай
пекин
шэньян
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Врачи в Китае сообщают о царящем в больницах хаосе из-за большого числа пациентов с COVID-19, сообщает телеканал Sky News. По словам трех медицинских работников, которые поговорили с телеканалом на условиях анонимности, отделения неотложной помощи в больницах "забиты" пациентами."Машин скорой помощи не хватает. Аппараты ИВЛ и кислородные аппараты в реанимации повсюду", - заявил врач одной из больниц города Шэньян. Он отметил, что отделения неотложной помощи заполнены "в десятки раз сильнее, чем обычно", а пожилым людям очень сложно попасть с больницу.Медработники также сообщили, что наблюдается высокий уровень смертности.По словам врача из больницы в Пекине, медучреждения испытывают огромное давление из-за количества пациентов, при этом многие врачи и медперсонал заболевают."В отделении не хватает персонала, так как у всех медсестер положительный результат на COVID-19. Сейчас одному человеку приходится дежурить по несколько дней", - заявил он.Третий врач сообщил, что пациентам приходится по долгу ждать приема.Ранее агентство Блумберг сообщило, что почти 37 миллионов человек могли за одни сутки заразиться коронавирусом в Китае на этой неделе, что делает вспышку заболевания на сегодняшний день в стране самой крупной в мире. Согласно неназванным источникам агентства, которые участвовали в совещании национальной комиссии по здравоохранению Китая, до 248 миллионов человек, или почти 18% населения, скорее всего, заразились коронавирусом в первые 20 дней декабря. Если эти данные подтвердятся, то будет побит установленный в январе 2022 года предыдущий рекорд - 4 миллиона заразившихся за сутки.Несмотря на то что противоэпидемиологический контроль в Китае остается одним из самых строгих в мире, в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. С начала ноября в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19 целые районы во многих городах страны были закрыты на карантин, а их жители должны были проходить регулярное ПЦР-тестирование. На этом фоне в конце ноября в целом ряде крупнейших городов Китая - Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Ухане - прошли протесты против слишком строгих антиковидных ограничений, демонстранты требовали немедленно отменить локдауны и прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать реализацию политики смягчения противоэпидемиологических мер. После этого власти начали проводить политику по ослаблению мер.Совместный механизм профилактики и контроля эпидемии коронавирусной инфекции государственного совета КНР 7 декабря выпустил заявление, в котором сообщалось о введении мер оптимизации противоэпидемиологической политики на фоне острого недовольства населения слишком строгой политикой "нулевой терпимости" к COVID-19. Меры включают отмену неизбирательного всеобщего ПЦР-тестирования, возможность оставаться в домашней изоляции при бессимптомном и легком протекании болезни, отмену ограничений на онлайн- и офлайн-покупки жаропонижающих средств и ускорение вакцинации людей старшего возраста.Позже китайские власти решили прекратить использовать приложение для отслеживания междугородних перемещений пассажиров, которое действовало почти с самого начала пандемии в 2020 году в рамках борьбы с распространением эпидемии, а позже прекратили публиковать данные о количестве бессимптомных случаев заражения COVID-19.
https://ria.ru/20221223/koronavirus-1840734057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, шэньян, здоровье - общество
Распространение коронавируса, В мире, Китай, Пекин, Шэньян, Здоровье - Общество
17:56 28.12.2022 (обновлено: 18:45 28.12.2022)
Китайские врачи рассказали о хаосе в больницах из-за пациентов с COVID-19
Sky News: врачи в Китае рассказали о хаосе в больницах из-за распространения COVID-19
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Врачи в Китае сообщают о царящем в больницах хаосе из-за большого числа пациентов с COVID-19, сообщает телеканал Sky News
.
По словам трех медицинских работников, которые поговорили с телеканалом на условиях анонимности, отделения неотложной помощи в больницах "забиты" пациентами.
"Машин скорой помощи не хватает. Аппараты ИВЛ и кислородные аппараты в реанимации повсюду", - заявил врач одной из больниц города Шэньян
. Он отметил, что отделения неотложной помощи заполнены "в десятки раз сильнее, чем обычно", а пожилым людям очень сложно попасть с больницу.
Медработники также сообщили, что наблюдается высокий уровень смертности.
По словам врача из больницы в Пекине
, медучреждения испытывают огромное давление из-за количества пациентов, при этом многие врачи и медперсонал заболевают.
"В отделении не хватает персонала, так как у всех медсестер положительный результат на COVID-19. Сейчас одному человеку приходится дежурить по несколько дней", - заявил он.
Третий врач сообщил, что пациентам приходится по долгу ждать приема.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что почти 37 миллионов человек могли за одни сутки заразиться коронавирусом в Китае на этой неделе, что делает вспышку заболевания на сегодняшний день в стране самой крупной в мире. Согласно неназванным источникам агентства, которые участвовали в совещании национальной комиссии по здравоохранению Китая, до 248 миллионов человек, или почти 18% населения, скорее всего, заразились коронавирусом в первые 20 дней декабря. Если эти данные подтвердятся, то будет побит установленный в январе 2022 года предыдущий рекорд - 4 миллиона заразившихся за сутки.
Несмотря на то что противоэпидемиологический контроль в Китае остается одним из самых строгих в мире, в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. С начала ноября в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19 целые районы во многих городах страны были закрыты на карантин, а их жители должны были проходить регулярное ПЦР-тестирование. На этом фоне в конце ноября в целом ряде крупнейших городов Китая - Шанхае
, Пекине, Гуанчжоу
, Ухане
- прошли протесты против слишком строгих антиковидных ограничений, демонстранты требовали немедленно отменить локдауны и прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать реализацию политики смягчения противоэпидемиологических мер. После этого власти начали проводить политику по ослаблению мер.
Совместный механизм профилактики и контроля эпидемии коронавирусной инфекции государственного совета КНР 7 декабря выпустил заявление, в котором сообщалось о введении мер оптимизации противоэпидемиологической политики на фоне острого недовольства населения слишком строгой политикой "нулевой терпимости" к COVID-19. Меры включают отмену неизбирательного всеобщего ПЦР-тестирования, возможность оставаться в домашней изоляции при бессимптомном и легком протекании болезни, отмену ограничений на онлайн- и офлайн-покупки жаропонижающих средств и ускорение вакцинации людей старшего возраста.
Позже китайские власти решили прекратить использовать приложение для отслеживания междугородних перемещений пассажиров, которое действовало почти с самого начала пандемии в 2020 году в рамках борьбы с распространением эпидемии, а позже прекратили публиковать данные о количестве бессимптомных случаев заражения COVID-19.