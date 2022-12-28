https://ria.ru/20221228/koronavirus-1841840662.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 37 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 37 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 28.12.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 37 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 176 случаев COVID-19, госпитализированы 37 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:14
2022-12-28T11:14
2022-12-28T11:14
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773256393_0:211:3077:1942_1920x0_80_0_0_3aeb016e50bdc0778a4733e19413600a.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 176 случаев COVID-19, госпитализированы 37 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 176, госпитализированы 37 человек, выздоровел 161 человек за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 54 новых случаев COVID-19. Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что более шести тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 56 человек.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773256393_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_bed64be112e62bd7967d5a58516ff3ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), россия
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье за сутки госпитализировали 37 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 176 новых случаев COVID-19