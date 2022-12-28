https://ria.ru/20221228/koronavirus-1841840662.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 37 пациентов с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 37 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 28.12.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 37 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 176 случаев COVID-19, госпитализированы 37 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:14

2022-12-28T11:14

2022-12-28T11:14

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 176 случаев COVID-19, госпитализированы 37 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 176, госпитализированы 37 человек, выздоровел 161 человек за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 54 новых случаев COVID-19. Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что более шести тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 56 человек.

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

московская область (подмосковье)

россия

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здоровье - общество, московская область (подмосковье), россия