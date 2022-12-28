https://ria.ru/20221228/koronavirus-1841837937.html
В Москве за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 28.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 1873 случая COVID-19, 17 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:09
2022-12-28T11:09
2022-12-28T11:16
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1873 случая COVID-19, 17 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1873, госпитализированы 122 человека, выздоровели 1785 человека, 17 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1076 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 296 039 случаев коронавируса, выздоровели 3 101 145 человек, умерли 47 435 человек.Более 6 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в России, умерли 56 человек, сообщили ранее журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20221224/covid-19-1841027496.html
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москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Москва, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
11:09 28.12.2022 (обновлено: 11:16 28.12.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1873 случая COVID-19, умерли 17 человек