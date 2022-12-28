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В России за сутки госпитализировали 1113 больных COVID-19 - РИА Новости, 28.12.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221228/koronavirus-1841835485.html
В России за сутки госпитализировали 1113 больных COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1113 больных COVID-19 - РИА Новости, 28.12.2022
В России за сутки госпитализировали 1113 больных COVID-19
Более 6 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в России, умерли 56 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:03
2022-12-28T11:03
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 6 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в России, умерли 56 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1113 человек, на 11,8% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 32 субъектах, снижение - в 41, ситуация не изменилась в 12 субъектах. "Выздоровели за сутки 8110 человек, или на 5,4% больше в сравнении с 27 декабря 2022 года. Выявлено 6202 нового случая COVID-19. Умерли за сутки 56 человек", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:03 28.12.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1113 больных COVID-19

В России за сутки выявили 6202 новых случая COVID-19, умерли 56 человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМедицинский работник и пациент в приемном отделении для больных с коронавирусом
Медицинский работник и пациент в приемном отделении для больных с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник и пациент в приемном отделении для больных с коронавирусом. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 6 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в России, умерли 56 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1113 человек, на 11,8% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 32 субъектах, снижение - в 41, ситуация не изменилась в 12 субъектах.
"Выздоровели за сутки 8110 человек, или на 5,4% больше в сравнении с 27 декабря 2022 года. Выявлено 6202 нового случая COVID-19. Умерли за сутки 56 человек", - говорится в сообщении.
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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