https://ria.ru/20221228/koronavirus-1841835485.html

В России за сутки госпитализировали 1113 больных COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1113 больных COVID-19 - РИА Новости, 28.12.2022

В России за сутки госпитализировали 1113 больных COVID-19

Более 6 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в России, умерли 56 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:03

2022-12-28T11:03

2022-12-28T11:03

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 6 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в России, умерли 56 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1113 человек, на 11,8% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 32 субъектах, снижение - в 41, ситуация не изменилась в 12 субъектах. "Выздоровели за сутки 8110 человек, или на 5,4% больше в сравнении с 27 декабря 2022 года. Выявлено 6202 нового случая COVID-19. Умерли за сутки 56 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221228/koronavirus-1841822520.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19