https://ria.ru/20221228/koronavirus-1841822520.html

В России около 98 процентов случаев COVID-19 приходятся на "омикрон"

В России около 98 процентов случаев COVID-19 приходятся на "омикрон" - РИА Новости, 28.12.2022

В России около 98 процентов случаев COVID-19 приходятся на "омикрон"

Около 98% подтвержденных случаев COVID-19 в РФ приходятся на "омикрон", вариант "цербер" не имеет развития, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T10:12

2022-12-28T10:12

2022-12-28T10:12

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Около 98% подтвержденных случаев COVID-19 в РФ приходятся на "омикрон", вариант "цербер" не имеет развития, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если вернуться к ковиду, то почти 98% всех вариантов, которые мы видим на последних двух неделях в Российской Федерации - это "омикрон", это его подвид BA.4, BA.5. Пока все остальное, то, что нас пугало, "цербер" и все остальное - не имеет развития, это единичные наши находки. Но мы продолжаем и будем продолжать это делать в грядущем будущем и в праздничные дни уж точно ничего не упустим", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".

https://ria.ru/20221029/covid-1827702271.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19