https://ria.ru/20221228/koronavirus-1841822520.html
В России около 98 процентов случаев COVID-19 приходятся на "омикрон"
В России около 98 процентов случаев COVID-19 приходятся на "омикрон" - РИА Новости, 28.12.2022
В России около 98 процентов случаев COVID-19 приходятся на "омикрон"
Около 98% подтвержденных случаев COVID-19 в РФ приходятся на "омикрон", вариант "цербер" не имеет развития, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:12
2022-12-28T10:12
2022-12-28T10:12
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Около 98% подтвержденных случаев COVID-19 в РФ приходятся на "омикрон", вариант "цербер" не имеет развития, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если вернуться к ковиду, то почти 98% всех вариантов, которые мы видим на последних двух неделях в Российской Федерации - это "омикрон", это его подвид BA.4, BA.5. Пока все остальное, то, что нас пугало, "цербер" и все остальное - не имеет развития, это единичные наши находки. Но мы продолжаем и будем продолжать это делать в грядущем будущем и в праздничные дни уж точно ничего не упустим", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
https://ria.ru/20221029/covid-1827702271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России около 98 процентов случаев COVID-19 приходятся на "омикрон"
Попова: до 98 процентов подтвержденных случаев COVID-19 в России приходятся на "омикрон"