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В России около 98 процентов случаев COVID-19 приходятся на "омикрон" - РИА Новости, 28.12.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221228/koronavirus-1841822520.html
В России около 98 процентов случаев COVID-19 приходятся на "омикрон"
В России около 98 процентов случаев COVID-19 приходятся на "омикрон" - РИА Новости, 28.12.2022
В России около 98 процентов случаев COVID-19 приходятся на "омикрон"
Около 98% подтвержденных случаев COVID-19 в РФ приходятся на "омикрон", вариант "цербер" не имеет развития, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:12
2022-12-28T10:12
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Около 98% подтвержденных случаев COVID-19 в РФ приходятся на "омикрон", вариант "цербер" не имеет развития, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если вернуться к ковиду, то почти 98% всех вариантов, которые мы видим на последних двух неделях в Российской Федерации - это "омикрон", это его подвид BA.4, BA.5. Пока все остальное, то, что нас пугало, "цербер" и все остальное - не имеет развития, это единичные наши находки. Но мы продолжаем и будем продолжать это делать в грядущем будущем и в праздничные дни уж точно ничего не упустим", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
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здоровье - общество, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
10:12 28.12.2022
 
В России около 98 процентов случаев COVID-19 приходятся на "омикрон"

Попова: до 98 процентов подтвержденных случаев COVID-19 в России приходятся на "омикрон"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Около 98% подтвержденных случаев COVID-19 в РФ приходятся на "омикрон", вариант "цербер" не имеет развития, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если вернуться к ковиду, то почти 98% всех вариантов, которые мы видим на последних двух неделях в Российской Федерации - это "омикрон", это его подвид BA.4, BA.5. Пока все остальное, то, что нас пугало, "цербер" и все остальное - не имеет развития, это единичные наши находки. Но мы продолжаем и будем продолжать это делать в грядущем будущем и в праздничные дни уж точно ничего не упустим", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
Образцы для исследования на коронавирусную инфекцию covid-19 - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 06:33
Эксперт рассказала об особенностях варианта коронавируса "Цербер"
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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