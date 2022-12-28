https://ria.ru/20221228/kirgiziya-1841872970.html
Президент Киргизии пристыдил чиновников за документооборот на русском языке
Президент Киргизии пристыдил чиновников за документооборот на русском языке - РИА Новости, 28.12.2022
Президент Киргизии пристыдил чиновников за документооборот на русском языке
Президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая в среду на заседании кабинета министров республики, пристыдил чиновников за ведение документооборота на русском... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:44
2022-12-28T12:44
2022-12-28T12:44
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БИШКЕК, 28 дек - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая в среду на заседании кабинета министров республики, пристыдил чиновников за ведение документооборота на русском языке. "Неправильно, являясь киргизами, вести документооборот только на русском языке. Доля государственного языка в документообороте должна быть не ниже 50%", - заявил глава государства. По словам Жапарова, в республике должны создаваться условия, чтобы любой гражданин Киргизии мог свободно говорить и писать на государственном языке. "Если такое равнодушное отношение к языку продолжится, то государственный язык не будет развиваться", - подчеркнул лидер страны. В Киргизии русский язык является официальным, киргизский - государственным.
https://ria.ru/20220915/kirgiziya-1816932945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, садыр жапаров, киргизия, русский язык в мире
В мире, Садыр Жапаров, Киргизия, Русский язык в мире
Президент Киргизии пристыдил чиновников за документооборот на русском языке
Президент Киргизии Жапаров назвал неправильным ведение документооборота только по-русски
БИШКЕК, 28 дек - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая в среду на заседании кабинета министров республики, пристыдил чиновников за ведение документооборота на русском языке.
"Неправильно, являясь киргизами, вести документооборот только на русском языке. Доля государственного языка в документообороте должна быть не ниже 50%", - заявил глава государства.
По словам Жапарова, в республике должны создаваться условия, чтобы любой гражданин Киргизии мог свободно говорить и писать на государственном языке. "Если такое равнодушное отношение к языку продолжится, то государственный язык не будет развиваться", - подчеркнул лидер страны.
В Киргизии русский язык является официальным, киргизский - государственным.