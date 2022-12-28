https://ria.ru/20221228/kirgiziya-1841872970.html

Президент Киргизии пристыдил чиновников за документооборот на русском языке

Президент Киргизии пристыдил чиновников за документооборот на русском языке - РИА Новости, 28.12.2022

Президент Киргизии пристыдил чиновников за документооборот на русском языке

Президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая в среду на заседании кабинета министров республики, пристыдил чиновников за ведение документооборота на русском... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T12:44

2022-12-28T12:44

2022-12-28T12:44

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БИШКЕК, 28 дек - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая в среду на заседании кабинета министров республики, пристыдил чиновников за ведение документооборота на русском языке. "Неправильно, являясь киргизами, вести документооборот только на русском языке. Доля государственного языка в документообороте должна быть не ниже 50%", - заявил глава государства. По словам Жапарова, в республике должны создаваться условия, чтобы любой гражданин Киргизии мог свободно говорить и писать на государственном языке. "Если такое равнодушное отношение к языку продолжится, то государственный язык не будет развиваться", - подчеркнул лидер страны. В Киргизии русский язык является официальным, киргизский - государственным.

https://ria.ru/20220915/kirgiziya-1816932945.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, садыр жапаров, киргизия, русский язык в мире