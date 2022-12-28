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В RaHDIt рассказали об оружии российских хакеров в кибервойне против Киева - РИА Новости, 28.12.2022
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В RaHDIt рассказали об оружии российских хакеров в кибервойне против Киева
В RaHDIt рассказали об оружии российских хакеров в кибервойне против Киева - РИА Новости, 28.12.2022
В RaHDIt рассказали об оружии российских хакеров в кибервойне против Киева
В кибервойне российские хакеры всегда найдут более совершенное оружие против украинской защиты, сообщил РИА Новости участник хакерской группировки RaHDIt ("Злые РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:22
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технологии
украина
россия
донбасс
служба безопасности украины
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В кибервойне российские хакеры всегда найдут более совершенное оружие против украинской защиты, сообщил РИА Новости участник хакерской группировки RaHDIt ("Злые русские хакеры") на условиях анонимности. Накануне RaHDIt опубликовала данные сторонников украинских движений IT Army of Ukraine, осуществляющих кибератаки на рунет, и радикальных SMM'щиков Save UA, которые "пакостят в российских соцсетях и льют помои". "Битва в киберпространстве — это постоянно "меч и щит". Есть защита от какого-то оружия – хорошо, мы другое оружие подберем, соответственно, подбирается другая защита, а мы еще что-то подберем. Это такая "битва умов". Война идет не только на поле боя, она идет и в киберпространстве", - сказал российский хакер. По его словам, украинцы пытаются повысить уровень защищенности, после каждой из таких громких утечек принимаются меры, их специалисты по защите компьютерной информации проходят дополнительное обучение. "Естественно, им помогают и иностранные специалисты, но в то же время у них есть и свои очень неплохие специалисты по информационной безопасности. Принимаются какие-то новые аппаратные решения, программные продукты, но, соответственно, подбирается другая защита", - пояснил собеседник. В конце сентября "Злые русские хакеры" выложили в открытый доступ на "Немезиде" сведения в отношении 1,5 тысяч действующих сотрудников Службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах. А в июле RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины, выкачали их методички, а взамен оставили "правильные" - о зверствах киевского режима в Донбассе, а месяцем ранее выложили данные 700 сотрудников СБУ и главного управления разведки минобороны Украины. В самом же начале спецоперации RaHDit одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладила канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.
https://ria.ru/20221220/khakery-1840126306.html
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"Битва умов" – хакер RaHDIt о противостоянии с украинскими коллегами
"Битва умов" – хакер RaHDIt о противостоянии с украинскими коллегами
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технологии, украина, россия, донбасс, служба безопасности украины
Технологии, Украина, Россия, Донбасс, Служба безопасности Украины
13:22 28.12.2022 (обновлено: 13:38 28.12.2022)
 
В RaHDIt рассказали об оружии российских хакеров в кибервойне против Киева

RaHDIt: в кибервойне против Украины российские хакеры всегда найдут новое оружие

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В кибервойне российские хакеры всегда найдут более совершенное оружие против украинской защиты, сообщил РИА Новости участник хакерской группировки RaHDIt ("Злые русские хакеры") на условиях анонимности.
Накануне RaHDIt опубликовала данные сторонников украинских движений IT Army of Ukraine, осуществляющих кибератаки на рунет, и радикальных SMM'щиков Save UA, которые "пакостят в российских соцсетях и льют помои".
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"Битва в киберпространстве — это постоянно "меч и щит". Есть защита от какого-то оружия – хорошо, мы другое оружие подберем, соответственно, подбирается другая защита, а мы еще что-то подберем. Это такая "битва умов". Война идет не только на поле боя, она идет и в киберпространстве", - сказал российский хакер.
По его словам, украинцы пытаются повысить уровень защищенности, после каждой из таких громких утечек принимаются меры, их специалисты по защите компьютерной информации проходят дополнительное обучение.
"Естественно, им помогают и иностранные специалисты, но в то же время у них есть и свои очень неплохие специалисты по информационной безопасности. Принимаются какие-то новые аппаратные решения, программные продукты, но, соответственно, подбирается другая защита", - пояснил собеседник.
В конце сентября "Злые русские хакеры" выложили в открытый доступ на "Немезиде" сведения в отношении 1,5 тысяч действующих сотрудников Службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах.
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А в июле RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины, выкачали их методички, а взамен оставили "правильные" - о зверствах киевского режима в Донбассе, а месяцем ранее выложили данные 700 сотрудников СБУ и главного управления разведки минобороны Украины.
В самом же начале спецоперации RaHDit одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладила канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.
Оборудование - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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