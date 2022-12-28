https://ria.ru/20221228/khamatkhanov-1841924166.html

Батыр Хаматханов: В 2023 году дорожники Ингушетии снова будут в лидерах

Батыр Хаматханов: В 2023 году дорожники Ингушетии снова будут в лидерах - РИА Новости, 28.12.2022

Батыр Хаматханов: В 2023 году дорожники Ингушетии снова будут в лидерах

Ингушетия в этом году заняла первое место среди регионов по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". О том, какие работы были проведены, чтобы... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:02

2022-12-28T15:02

2022-12-28T15:02

республика ингушетия

республика ингушетия

магас

назрань

интервью

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Ингушетия в этом году заняла первое место среди регионов по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". О том, какие работы были проведены, чтобы добиться таких результатов, а также о планах на будущий год в интервью РИА Новости рассказал министр автомобильных дорог Республики Ингушетия Батыр Хаматханов. - Батыр Амерханович, в 2021 году республика вошла в тройку лучших по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". А в этом году заняла первое место, досрочно завершив все запланированные мероприятия. Какие работы были проведены, каким образом удалось достичь таких результатов?- В 2022 году были приведены в нормативное состояние 13 объектов дорожной инфраструктуры, в том числе два мостовых сооружения, общей протяженностью более 17 километров. Это важная часть дорожной инфраструктуры в ряде населенных пунктов: в городах Магас, Назрань, Сунжа, Карабулак, в сельских поселениях Средние Ачалуки, Сурхахи, Экажево, Гайербек-Юрт. На некоторых участках ремонт не проводился более десятка, а то и двух десятков лет. Мостовые сооружения тоже пришли в ветхое состояние, местами не было подъездных дорог к федеральной трассе "Кавказ", которые не менее важны.К социально-значимым объектам, где мы в 2022 году провели дорожную реконструкцию в рамках нацпроекта стали улица Рабочая в Сунже общей протяженностью 3,5 километра, Там находятся школа № 3, Сунженская районная больница, Колледж архитектуры и искусств, дошкольные учреждения и железнодорожный вокзал. Здесь были проведены работы по укладке асфальтобетонного покрытия в два слоя, демонтажу и монтажу более 4 тысяч погонных метров бордюрного камня, установке дорожных знаков и светофорных объектов, устройству пешеходных переходов.В городе Назрани таким объектом стала улица Школьная протяженностью 1,2 километра, где расположены гимназия, МВД по Республике Ингушетия, Арбитражный суд. Кроме замены дорожной одежды на данном объекте обустроены пешеходные зоны, проведена установка дорожных знаков в количестве 36 штук, уложен бордюрный камень, устроены дорожная разметка и новые светофоры. Также работы проведены на улице Чеченская – главной дорожной артерии города, соединяющей сразу несколько улиц. Это самый долгожданный объект капремонта по просьбам жителей.Работники у нас ответственные, все делали качественно и в срок, поэтому и жители довольны нашей работой, и руководство республики.Общая протяженность автодорог, приведенных нашими дорожниками в нормативное состояние, составила в 2022 году 53,7 километра, в том числе мостовые сооружения протяженностью более 60 погонных метров. Все запланированные объемы мы выполнили со стопроцентной технической готовностью и кассовым исполнением.- Повлияли ли на работу дорожного ведомства санкции и экономические потрясения?- Мы их практически не почувствовали. Экономически на работу нашего дорожного ведомства они повлияли незначительно. Отмечу только, что цена битума на рынке выросла. Но и этот вопрос мы уладили с подрядчиком, договорились, что цену контракта не меняем и продолжаем работать на прежних условиях.- Сколько километров дорог еще должно быть отремонтировано до конца года?- Сейчас идет работа на объекте ремонта автомобильной дороги "Сурхахи-Яндаре" протяжённостью 9 километров. Практически завершена укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия. В данный момент ведутся работы по обустройству тротуара и установке дорожных знаков. Объект завершен на 85 %.- Какие районы республики получают построенные (или отремонтированные) дороги в первую очередь?- В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" особое внимание уделяется трассам и магистралям, ведущим к социально значимым объектам. Это медицинские учреждения, школы, детские сады, спортивные объекты и другие учебные и досуговые заведения, а также туристические места. Также особое внимание при формировании адресного перечня объектов уделяется мнению жителей региона. По итогам опросов жителей и поступивших обращений мы определяем, какие районы республики получат новые дороги.- Поделитесь планами министерства на следующий год?- В 2023 году Минавтодором Ингушетии планируется реализовать в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" 8 объектов дорожной инфраструктуры, в том числе два мостовых сооружения. В частности, речь идет о реконструкции мостового перехода через реку Сунжа на км 1+490 автодороги "Трасса "Кавказ" - Карабулак - Ср. Ачалуки - Гайрбек–юрт" (объект, переходящий на 2024 год), а также о реконструкции мостового перехода через реку Сунжа на км 1+680 дороги "Трасса "Кавказ" - Экажево - Сурхахи" (объект, переходящий с 2022 года). Помимо этого, планируется ремонт участков автодорог в Назрани и Магасе.Кроме того, в рамках ГП "Комплексное развитие сельских территорий" планируется провести реконструкцию на двух объектах: автодорогах "Подъезд к ООО "Птицекомлекс "Южный" протяженностью 17,7 километра и "Подъезд к ССПК "ЮГ-АГРО" протяженностью 7,6 километра.Серьезных помех в реализации своих планов, мы не видим, поэтому уверены, что и 2023 год тоже будет для нас успешным - мы снова будем в лидерах. Всего с 2019 года мы построили и реконструировали около 250 километров дорожного полотна, что является хорошим показателем.

https://ria.ru/20220916/dorogi-1817371422.html

https://ria.ru/20220818/ingushetiya-1810578223.html

https://ria.ru/20221019/ingushetiya-1825080776.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика ингушетия, магас, назрань, интервью