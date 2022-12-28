https://ria.ru/20221228/kallas-1841911494.html

Премьер Эстонии доказывает расчеловечивание Запада, заявила Захарова

Премьер Эстонии доказывает расчеловечивание Запада, заявила Захарова - РИА Новости, 28.12.2022

Премьер Эстонии доказывает расчеловечивание Запада, заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас к беженцам с Украины учить государственный... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:25

2022-12-28T14:25

2022-12-28T22:34

в мире

мария захарова

кая каллас

эстония

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас к беженцам с Украины учить государственный язык, чтобы в стране не появилась новая община, которая не говорит по-эстонски. "Адольф Вами гордился бы. Без Вас было бы намного сложнее доказать расчеловечивание коллективного Запада. Эстония для эстонцев же, да? Произнесите это уже наконец, хватит потными ладошками мять Всеобщую декларацию прав человека", — написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала беженцев с Украины учить государственный язык, чтобы в стране не появилась новая община, которая не говорит по-эстонски. Премьер отметила важность курсов эстонского языка для украинских беженцев, которые должны владеть эстонским языком на минимальном уровне. По ее словам, власти республики взяли "именно такой курс с самого начала". Она посетовала также, что сейчас беженцам не хватает жилья, работы и мест в школах. В случае же если украинские беженцы вернутся домой, то в этой стране появится группа людей, которая говорит по-эстонски, и "в этом нет ничего плохого", отметила Каллас.По данным МВД, с конца февраля в Эстонию въехали более 118 тысяч украинских беженцев, из которых более 64 тысяч остались в стране.

https://ria.ru/20221007/rusofobiya-1822057674.html

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Кирилл Волков

в мире, мария захарова, кая каллас, эстония, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)