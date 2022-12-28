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Премьер Эстонии доказывает расчеловечивание Запада, заявила Захарова - РИА Новости, 28.12.2022
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Премьер Эстонии доказывает расчеловечивание Запада, заявила Захарова
Премьер Эстонии доказывает расчеловечивание Запада, заявила Захарова - РИА Новости, 28.12.2022
Премьер Эстонии доказывает расчеловечивание Запада, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас к беженцам с Украины учить государственный... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:25
2022-12-28T22:34
в мире
мария захарова
кая каллас
эстония
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас к беженцам с Украины учить государственный язык, чтобы в стране не появилась новая община, которая не говорит по-эстонски. "Адольф Вами гордился бы. Без Вас было бы намного сложнее доказать расчеловечивание коллективного Запада. Эстония для эстонцев же, да? Произнесите это уже наконец, хватит потными ладошками мять Всеобщую декларацию прав человека", — написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала беженцев с Украины учить государственный язык, чтобы в стране не появилась новая община, которая не говорит по-эстонски. Премьер отметила важность курсов эстонского языка для украинских беженцев, которые должны владеть эстонским языком на минимальном уровне. По ее словам, власти республики взяли "именно такой курс с самого начала". Она посетовала также, что сейчас беженцам не хватает жилья, работы и мест в школах. В случае же если украинские беженцы вернутся домой, то в этой стране появится группа людей, которая говорит по-эстонски, и "в этом нет ничего плохого", отметила Каллас.По данным МВД, с конца февраля в Эстонию въехали более 118 тысяч украинских беженцев, из которых более 64 тысяч остались в стране.
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в мире, мария захарова, кая каллас, эстония, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Мария Захарова, Кая Каллас, Эстония, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:25 28.12.2022 (обновлено: 22:34 28.12.2022)
 
Премьер Эстонии доказывает расчеловечивание Запада, заявила Захарова

Захарова раскритиковала премьера Эстонии Каллас за призыв к украинским беженцам учить язык

CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja KallasПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас к беженцам с Украины учить государственный язык, чтобы в стране не появилась новая община, которая не говорит по-эстонски.
"Адольф Вами гордился бы. Без Вас было бы намного сложнее доказать расчеловечивание коллективного Запада. Эстония для эстонцев же, да? Произнесите это уже наконец, хватит потными ладошками мять Всеобщую декларацию прав человека", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала беженцев с Украины учить государственный язык, чтобы в стране не появилась новая община, которая не говорит по-эстонски. Премьер отметила важность курсов эстонского языка для украинских беженцев, которые должны владеть эстонским языком на минимальном уровне. По ее словам, власти республики взяли "именно такой курс с самого начала". Она посетовала также, что сейчас беженцам не хватает жилья, работы и мест в школах. В случае же если украинские беженцы вернутся домой, то в этой стране появится группа людей, которая говорит по-эстонски, и "в этом нет ничего плохого", отметила Каллас.
По данным МВД, с конца февраля в Эстонию въехали более 118 тысяч украинских беженцев, из которых более 64 тысяч остались в стране.
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В миреМария ЗахароваКая КалласЭстонияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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