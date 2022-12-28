https://ria.ru/20221228/kadyrov-1841871213.html

Директор Росгвардии наградил Кадырова медалью

Директор Росгвардии наградил Кадырова медалью - РИА Новости, 28.12.2022

Директор Росгвардии наградил Кадырова медалью

Директор Росгвардии Виктор Золотов наградил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова медалью "За боевое содружество", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T12:37

2022-12-28T12:37

2022-12-28T12:37

безопасность

грозный

рамзан кадыров

виктор золотов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

чеченская республика (чечня)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:128:1233:822_1920x0_80_0_0_92eff92bdfec119b19809d45506ec906.jpg

ГРОЗНЫЙ, 28 дек - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов наградил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова медалью "За боевое содружество", передает корреспондент РИА Новости. В среду в Грозном проходит торжественное мероприятие, посвященное открытию комплекса зданий для размещения личного состава подразделений управления Росгвардии по Чеченской республике, в котором участвуют Золотов и Кадыров. Директор Росгвардии лично закрепил медаль "За боевое содружество" на груди главы Чечни. Награда вручена Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации "за оказание содействия выполнению задачи и осуществление полномочий, возложенных на войска национальной гвардии РФ".

https://ria.ru/20221222/kadyrov-1840603909.html

грозный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, грозный, рамзан кадыров, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), чеченская республика (чечня)