https://ria.ru/20221228/kadyrov-1841871213.html
Директор Росгвардии наградил Кадырова медалью
Директор Росгвардии наградил Кадырова медалью - РИА Новости, 28.12.2022
Директор Росгвардии наградил Кадырова медалью
Директор Росгвардии Виктор Золотов наградил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова медалью "За боевое содружество", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:37
2022-12-28T12:37
2022-12-28T12:37
безопасность
грозный
рамзан кадыров
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 28 дек - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов наградил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова медалью "За боевое содружество", передает корреспондент РИА Новости. В среду в Грозном проходит торжественное мероприятие, посвященное открытию комплекса зданий для размещения личного состава подразделений управления Росгвардии по Чеченской республике, в котором участвуют Золотов и Кадыров. Директор Росгвардии лично закрепил медаль "За боевое содружество" на груди главы Чечни. Награда вручена Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации "за оказание содействия выполнению задачи и осуществление полномочий, возложенных на войска национальной гвардии РФ".
https://ria.ru/20221222/kadyrov-1840603909.html
грозный
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, грозный, рамзан кадыров, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), чеченская республика (чечня)
Безопасность, Грозный, Рамзан Кадыров, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Чеченская республика (Чечня)
Директор Росгвардии наградил Кадырова медалью
Директор Росгвардии Золотов вручил главе Чечни Кадырову медаль "За боевое содружество"