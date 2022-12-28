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Директор Росгвардии наградил Кадырова медалью - РИА Новости, 28.12.2022
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Директор Росгвардии наградил Кадырова медалью
Директор Росгвардии наградил Кадырова медалью - РИА Новости, 28.12.2022
Директор Росгвардии наградил Кадырова медалью
Директор Росгвардии Виктор Золотов наградил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова медалью "За боевое содружество", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:37
2022-12-28T12:37
безопасность
грозный
рамзан кадыров
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 28 дек - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов наградил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова медалью "За боевое содружество", передает корреспондент РИА Новости. В среду в Грозном проходит торжественное мероприятие, посвященное открытию комплекса зданий для размещения личного состава подразделений управления Росгвардии по Чеченской республике, в котором участвуют Золотов и Кадыров. Директор Росгвардии лично закрепил медаль "За боевое содружество" на груди главы Чечни. Награда вручена Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации "за оказание содействия выполнению задачи и осуществление полномочий, возложенных на войска национальной гвардии РФ".
https://ria.ru/20221222/kadyrov-1840603909.html
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безопасность, грозный, рамзан кадыров, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), чеченская республика (чечня)
Безопасность, Грозный, Рамзан Кадыров, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Чеченская республика (Чечня)
12:37 28.12.2022
 
Директор Росгвардии наградил Кадырова медалью

Директор Росгвардии Золотов вручил главе Чечни Кадырову медаль "За боевое содружество"

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 28 дек - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов наградил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова медалью "За боевое содружество", передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Грозном проходит торжественное мероприятие, посвященное открытию комплекса зданий для размещения личного состава подразделений управления Росгвардии по Чеченской республике, в котором участвуют Золотов и Кадыров.
Директор Росгвардии лично закрепил медаль "За боевое содружество" на груди главы Чечни. Награда вручена Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации "за оказание содействия выполнению задачи и осуществление полномочий, возложенных на войска национальной гвардии РФ".
Президент Российской Федерации Владимир Путин и Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 16:58
Кадыров опубликовал фото с Путиным после награждения орденом
 
БезопасностьГрозныйРамзан КадыровВиктор ЗолотовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Чеченская республика (Чечня)
 
 
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