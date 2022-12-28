https://ria.ru/20221228/kadyrov-1841788100.html
Кадыров заявил о высоких потерях в украинских войсках
Кадыров заявил о высоких потерях в украинских войсках - РИА Новости, 28.12.2022
Кадыров заявил о высоких потерях в украинских войсках
ВСУ несут большие потери в зоне спецоперации, Киев пытается восполнить их неподготовленными новобранцами, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T00:43
2022-12-28T00:43
2022-12-28T05:20
рамзан кадыров
киев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. ВСУ несут большие потери в зоне спецоперации, Киев пытается восполнить их неподготовленными новобранцами, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.Оставшаяся часть украинских военных, по его словам, "попросту деморализована". Командование ВСУ пытается заменить выбывших солдат новобранцами, которые "оружие толком не умеют в руках держать". Поэтому, отметил Кадыров, число желающих сопротивляться наступающим российским уменьшается.Кадыров также выразил уверенность, что все задачи спецоперации будут выполнены.
https://radiosputnik.ria.ru/20221226/kadyrov-1841392374.html
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рамзан кадыров, киев
00:43 28.12.2022 (обновлено: 05:20 28.12.2022)
Кадыров заявил о высоких потерях в украинских войсках
Глава Чечни Кадыров заявил, что ВСУ несут большие потери и восполняют их новобранцами