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Кадыров заявил о высоких потерях в украинских войсках - РИА Новости, 28.12.2022
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Кадыров заявил о высоких потерях в украинских войсках
Кадыров заявил о высоких потерях в украинских войсках - РИА Новости, 28.12.2022
Кадыров заявил о высоких потерях в украинских войсках
ВСУ несут большие потери в зоне спецоперации, Киев пытается восполнить их неподготовленными новобранцами, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T00:43
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рамзан кадыров
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. ВСУ несут большие потери в зоне спецоперации, Киев пытается восполнить их неподготовленными новобранцами, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.Оставшаяся часть украинских военных, по его словам, "попросту деморализована". Командование ВСУ пытается заменить выбывших солдат новобранцами, которые "оружие толком не умеют в руках держать". Поэтому, отметил Кадыров, число желающих сопротивляться наступающим российским уменьшается.Кадыров также выразил уверенность, что все задачи спецоперации будут выполнены.
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рамзан кадыров, киев
Рамзан Кадыров, Киев
00:43 28.12.2022 (обновлено: 05:20 28.12.2022)
 
Кадыров заявил о высоких потерях в украинских войсках

Глава Чечни Кадыров заявил, что ВСУ несут большие потери и восполняют их новобранцами

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. ВСУ несут большие потери в зоне спецоперации, Киев пытается восполнить их неподготовленными новобранцами, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Оставшаяся часть украинских военных, по его словам, "попросту деморализована". Командование ВСУ пытается заменить выбывших солдат новобранцами, которые "оружие толком не умеют в руках держать". Поэтому, отметил Кадыров, число желающих сопротивляться наступающим российским уменьшается.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря, 13:49В мире
Кадыров: враги на коленях приползут просить о переговорах
Кадыров также выразил уверенность, что все задачи спецоперации будут выполнены.
 
Рамзан КадыровКиев
 
 
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